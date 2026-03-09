«Еще лет 60 ждать»: минчанка показала, как движется очередь на жилье 8 9.03.2026, 18:10

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Цифры вызвали бурную реакцию в соцсетях.

В соцсети Threads минчанка chenata79 показала, как на самом деле движется очередь на улучшение жилищных условий в столице, пишет «Точка».

Женщина решила поделиться своими записями, которые ведет почти 10 лет.

«Хочу показать вам свои записи, как движется очередь в Минске на улучшение жилищных условий», – написала она.

Автор поста рассказала, что их семья встала на учет еще в 2007-м. Но наблюдать за тем, как меняется номер в очереди, начала только спустя годы.

«Мы встали на учет в 2007 году. Дети уже выросли, совершеннолетние. Мы уже не молодая семья. Выводы делайте сами», – обратилась она в Threads.

К своему посту женщина прикрепила фотографию листка с записями. В ноябре 2017 года семья была в очереди под номером 18 141, а в марте 2026-го – 14 001.

Получается, что за 8 лет и почти 4 месяца очередь продвинулась примерно на 4 тыс. человек. Именно это число и стало поводом для бурных обсуждений.

Пост минчанки довольно быстро разошелся по сети и собрал больше сотни комментариев.

Как оказалось, для некоторых пользователей Threads эта история вовсе не стала неожиданностью. Некоторые из них признались, что сталкиваются с похожей ситуацией.

Судя по реакции в обсуждении, тема очереди на жилье для многих уже давно стала поводом не столько для надежды, сколько для иронии.

Некоторые пользователи начали шутить о том, сколько еще придется ждать.

«Еще лет 60 – и ваша очередь будет близка».

«Интересно, очередь по наследству можно внукам передать?»

Другие вспомнили еще более давние истории ожидания:

«Ахахах, у меня знакомая стоит с 1992 года, а вы про 2007-й».

Также в комментариях предположили, почему очередь так медленно движется.

Похожую историю рассказали и жители других городов.

«А в других городах разве не так же? Стояли на очереди как молодая семья, в Барановичах, очередь вообще не двигалась. За 10 лет брака построили дом сами. В БТИ когда зарегистрировали, на следующий день в 8 утра позвонили и сказали, так вы больше не нуждающиеся. Было очень смешно. От получения документов на дом не прошло и суток, как нас сняли с очереди нуждающихся».

Впрочем, среди комментариев обнаружились и редкие примеры с более счастливым финалом. Один из пользователей написал, что простоял в очереди на улучшение жилищных условий 17 лет и в итоге получил квартиру.

В обсуждении прозвучала и совершенно противоположная точка зрения. Часть пользователей считает, что рассчитывать на очередь в Минске сегодня попросту бессмысленно.

Некоторые комментаторы признались, что изначально воспринимали постановку на учет скорее как формальность, чем как реальный шанс получить жилье.

«Очень глупо надеяться на очередь, особенно в Минске. Мы встали на учет лишь для того, чтобы получить налоговый вычет, в остальном надежда только на себя», – поделился опытом один из пользователей.

Другие уверены: вместо того чтобы годами ждать своей очереди, лучше действовать самостоятельно и искать возможности построить или купить жилье.

При этом некоторые участники обсуждения напомнили и о практической стороне вопроса. По их словам, очередь может быть полезна хотя бы из-за определенных финансовых преференций.

«Очередь дает возможность вернуть подоходный налог при справке из исполкома на сумму, предоставленную по чекам оплаты кредита... Больше от очереди нечего ждать», – написал комментатор.

Были и те, кто считает претензии к системе ожидания вообще необоснованными:

«Вам никто и ничего не должен! Что это за манера требовать и упрекать государство! В Евросоюзе вообще все в арендных живут до смерти ибо их «большие» зарплаты им просто не дают возможности хоть что-то построить».

В итоге обсуждение под постом минчанки показало: отношение к очереди на жилье у людей очень разное. Одни воспринимают ее как единственный шанс решить жилищный вопрос, другие – как формальность, на которую не стоит слишком рассчитывать.

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