«Белорусское качество или слабоумие?» 5 9.03.2026, 18:21

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Минчане возмутились новыми столбами на проспекте Независимости.

Житель Минска возмутился результатами работы по замене опор наружного и иллюминационного освещения на главном проспекте города. На претензии мужчины ответили в «Мингорсвете», пишет агентство «Минск-Новости».

«Минчане, SOS! Что это на проспекте Независимости с фонарными столбами делают? Это белорусское качество или слабоумие?! Уволил бы по статье каждого, поставившего свою подпись под этим решением. Пожалуйста, репостните, пока не поздно, а то весь центр таким красивым сделают», — отреагировал пользователь в Threads на визуальное оформление столбов наружного освещения.

Судя по опубликованному фото мачты, мужчину смутила конструкция из ящика и проводов.

— Сейчас идет реконструкция сети наружного и иллюминационного освещения на пр. Независимости — на участке от пр. Машерова до ул. Сурганова. Проектом предусмотрено установка декоративных цоколей на каждой опоре, следовательно, вся кабельная продукция (коммутация) будет внутри цоколя, — рассказали в «Мингорсвете» и добавили, что все работы ведутся постепенно.

Вскоре слова специалистов подтвердились: после замены световых мачт каждому столбу начали возвращать традиционный «фартук» с орнаментом слуцких поясов.

Между тем в комментариях пользователи тоже предположили, что это еще не завершенная работа, а один из них высказался от лица организации, которая занимается монтажом новых опор и демонтажом старых:

— Проект заключается в реконструкции существующих объектов в сложных погодных условиях. Оценка качества выполненных работ возможна только после завершения всех этапов. К 1 мая все работы будут завершены, и наш город станет более современным и технологичным. Несмотря на возникшие трудности, результатом станет значительное улучшение городской инфраструктуры.

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