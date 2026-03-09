Усиление санкций лишит Кремль любой выгоды от кризиса в Иране 9.03.2026, 18:27

1,652

Даже беспрецедентный рост цен на нефть не поможет Путину.

Обострение конфликта вокруг Ирана и рост напряженности на Ближнем Востоке могут косвенно усилить позиции России на энергетическом рынке, предупреждают аналитики. На фоне ударов США и Израиля по иранским объектам и угроз Тегерана цены на нефть заметно выросли, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Нефть марки Brent уже выросла до 100 долларов за баррель, достигнув максимального уровня с июля 2024 года на фоне рисков для поставок из Персидского залива.

Рост цен способен частично компенсировать потери российской экономики от западных санкций, введенных после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году. Ограничения, включая ценовой потолок стран G7 на уровне 60 долларов за баррель, уже сократили доходы России от экспорта нефти. Если до войны доходы от ископаемого топлива обеспечивали почти 40% российского бюджета, то к 2025 году их доля снизилась примерно до 25%.

Тем не менее Москва пытается воспользоваться новой ситуацией. Основные покупатели российской нефти — Китай и Индия — ранее сократили закупки из-за риска вторичных санкций, однако на фоне роста цен интерес к российскому сырью может возобновиться.

Эксперты считают, что Европейский союз, США и их союзники должны усилить контроль за соблюдением санкций. В частности, предлагается ужесточить меры против российского энергетического сектора и так называемого «теневого флота» танкеров, который используется для обхода ограничений.

По мнению аналитиков, без усиления давления Россия может получить дополнительные доходы от энергетического экспорта и использовать их для продолжения войны против Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com