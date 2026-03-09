Премьер Нидерландов: Нужно ускорить процесс создания Спецтрибунала за агрессию РФ 1 9.03.2026, 18:51

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Военные преступники ответят за свои преступления.

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен подчеркнул важность ускорения процесса создания Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».

Политик отметил, что подготовительная группа уже работает и «погружается в детали создания трибунала».

«Действительно, чрезвычайно важно, чтобы мы ускорили этот процесс. Именно об этом я сегодня говорил с президентом Зеленским. Речь шла о том, что Нидерланды могут сделать, чтобы мы продвигались вперед в этом очень важном вопросе», – отметил Йеттен.

Кроме того, он отметил, что провел беседу с бывшими военнопленными и похищенными детьми, которые уже вернулись в Украину.

«Именно их истории и их страдания подчеркивают важность привлечения к ответственности всех тех военных преступников, которые за это ответственны», – подчеркнул нидерландский премьер.

Что касается того, что Украина призывает завершить организационную подготовку Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ уже в этом году, то Йеттен подчеркнул, что важно более подробно проработать, как именно может функционировать трибунал и какое его расположение в Нидерландах будет лучшим вариантом.

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