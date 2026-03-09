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Страны G7 допустили использование нефтяных резервов

  • 9.03.2026, 19:12
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Страны G7 допустили использование нефтяных резервов

Из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Страны «Большой семерки» (G7) допустили глобальное высвобождение аварийных запасов нефти в ответ на эскалацию на Ближнем Востоке, однако решение пока не было принято. Об этом заявил глава Минфина Франции Ролан Лескюр по итогам встречи министров финансов стран — членов объединения.

«Мы договорились внимательно следить за ситуацией и готовы принять все необходимые меры, включая использование стратегических резервов, для стабилизации рынка», — заявил он (цитата по Bloomberg).

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 29% в понедельник, 9 марта, когда стало известно, что страны «Большой семерки» обсудят возможное прекращение конфликта. Цены на топливо резко выросли, поскольку производители на Ближнем Востоке вынуждены сокращать добычу, а доступ танкеров к Ормузскому проливу практически полностью перекрыт.

Источники Financial Times, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что министры энергетики стран G7 еще встретятся во вторник, 10 марта. «Именно там будет принято решение», — сказал собеседник издания.

Речь идет о запасах, которые находятся в распоряжении Международного энергетического агентства (МЭА). 32 страны, состоящие в агентстве, располагают стратегическими резервами объемом около 1,2 млрд барр., которые могут быть использованы в чрезвычайной ситуации, рассказал глава организации Фатих Бироль. С момента основания МЭА в середине 1970-х такие меры принимались всего пять раз, пишет FT.

В США считают, что совместное высвобождение 300–400 млн барр.— 25–30% от 1,2 млрд барр. запасов — было бы подходящим решением. Кроме Вашингтона, еще две страны «Большой семерки» поддерживают идею высвободить часть нефти, рассказали источники FT.

Президент США Дональд Трамп пытается остановить резкий рост цен на нефть с начала войны с Ираном. Средняя цена на бензин в Соединенных Штатах к воскресенью, 8 марта, выросла до $3,45 за галлон с $2,98 неделей ранее. Глава Белого дома назвал рост цен на нефть краткосрочным. По его мнению, они начнут падать после устранения ядерной угрозы со стороны Тегерана.

С начала прошлой недели котировки подскочили более чем на 50% из-за опасений, что перекрытие Ормузского пролива, через который проходило около 20% мировой нефти, может привести к продолжительным перебоям в поставках. Кроме того, на фоне иранских ударов ряд стран Персидского залива остановил добычу топлива.

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