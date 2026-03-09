Украинские воины «подбили» ПВО россиян в Крыму и на Луганщине
- 9.03.2026, 19:20
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Детали от Генштаба ВСУ.
Украинские защитники 8 марта и в ночь на 9 марта нанесли серию успешных ударов по объектам российских оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Telegram.
Как отметили в Генштабе, Силы обороны Украины атаковали:
РЛС из состава ЗРК С-300 - в районе населенного пункта Спокойное (временно оккупированный Крым);
ракетный комплекс «Бук-М3» - в районе Лиманчука (временно оккупированная часть Луганской области).
Удары по командным пунктам
Украинские воины нанесли точные удары по командно-наблюдательным пунктам врага. В частности, поражен пункт подразделения из состава «Рубикон» в районе Донецка.
Также под удары попали пункты управления в районах: Запорожского, Красноселовки и Гоголевки (Запорожская область) и Зачатовки (Донецкая область).
Кроме техники и штабов Силы обороны накрыли районы сосредоточения личного состава оккупантов. Взрывы раздавались в районах Родинского и Полтавки (Донецкая область), а также Петропавловки Харьковской области.
«Системное поражение средств противовоздушной обороны, пунктов управления и районов сосредоточения живой силы противника ослабляет его возможности управления войсками и ведения боевых действий», - отметили в Генштабе.
В настоящее время степень нанесенного ущерба уточняется.