Украина работает над новой баллистической ракетой FP-9, которая может достать до Москвы

Украина работает над новой баллистической ракетой FP-9, которая может достать до Москвы10
- 9.03.2026, 20:06
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Что известно.
Соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что украинские инженеры работают над новой баллистической ракетой FP-9 с дальностью до 800 километров. Она потенциально способна поражать цели в Москве.
Об этом Штилерман рассказал в интервью Армия TV, передает New Voice.
Он отметил, что ключевой особенностью ракеты должна стать высокая скорость при поражении цели, что затрудняет перехват противовоздушной обороной.
«FP-9 будет легко попадать в цели в Москве, потому что у нее очень большая скорость прилета на цель. Например, у Искандера сейчас около 800 метров в секунду, а у нас будет более тысячи», — говорит Штилерман.
Он подчеркнул, что такая скорость позволяет значительно эффективнее преодолевать систему ПВО. По словам разработчика, именно баллистические ракеты могут изменить характер ударов по целям в глубине РФ.
Крылатые ракеты и БПЛА, несмотря на регулярные атаки, не всегда способны нанести существенный ущерб объектам в районах с плотным прикрытием ПВО, пояснил Штилерман.
«Крылатыми ракетами и дронами сейчас невозможно поразить что-то существенное в Москве. Там плотное кольцо ПВО», — сказал он.
Испытания ракеты FP-9 планируют провести в начале лета.
Компания Fire Point сообщила о разработке собственных баллистических ракет FP-7 и FP-9 в начале сентября 2025-го на выставке в Польше. В ноябре компания заявляла, что собирается закончить испытания баллистических ракет в первой половине 2026 года.