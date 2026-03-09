Беларусь за 10 лет потеряла 20% учителей математики

Беларусь за 10 лет потеряла 20% учителей математики12
- 9.03.2026, 20:21
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Куда они исчезли?
За последние 10 лет Беларусь потеряла каждого пятого учителя математики. Учеников в школах при этом стало на 15% больше. Как итог: в 2013/14 учебном году на каждого учителя математики приходилось по 109 учеников, а в 2023/24 — уже по 157, подсчитал бывший сотрудник Министерства образования Сергей Ольшевский.
«Они вышли на пенсию? Изменили профессию? Уехали из страны? Или просто решили, что работать в школе больше невозможно?» — задает риторические вопросы эксперт в области образования.
В комментах под постом Ольшевского отмечают, что учителя математики, как и учителя английского языка, могут легко найти место на рынке труда вне школы.