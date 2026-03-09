Зеленский назвал причину паузы в переговорах Украины, РФ и США

Зеленский назвал причину паузы в переговорах Украины, РФ и США2
- 9.03.2026, 20:22
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Планировали на эту неделю, но отложили.
Очередной раунд трехсторонних переговоров планировался на эту неделю, однако встреча откладывается по предложению США.
Об этом сообщает Charter97.org а со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Он рассказал о результатах своей встречи с переговорной командой Украины. Обсуждалась следующая встреча с США и Россией, которая откладывается из-за ситуации на Ближнем Востоке.
«Важно, что фактически 24/7 коммуницируем с американской стороной. Сейчас приоритет партнеров и все внимание - ситуации вокруг Ирана, и поэтому встреча, которая планировалась на эту неделю по предложению американской стороны откладывается», - говорится в заявлении президента.
При этом Зеленский подчеркнул, что Украина готова к встрече в любой момент в формате, который «может помочь и будет реалистичным с точки зрения окончания войны».
«Мы видим, что россияне сейчас пытаются манипулировать ситуацией на Ближнем Востоке и в регионе Залива в пользу своей агрессии, а также превратить удары иранского режима по соседям и американским базам фактически на второй фронт российской войны против Украины и - шире - всего Запада», - подчеркнул он.