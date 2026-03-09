В Забайкальском крае РФ перестали платить зарплаты учителям 8 9.03.2026, 21:49

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На фоне дефицита бюджета.

Учителя в Забайкалье снова пожаловались на задержки зарплат и надбавок. Как пишет «Чита.ру», речь идет о техникумах в столице края и школах в Могочском районе. Согласно полученному редакцией обращению, зарплату работникам колледжей Читы задерживают с начала года. «Сотрудникам Забайкальского транспортного техникума сообщили, что зарплаты за февраль не будет, хотя уже должен был быть аванс за март… На праздничные дни живите, как хотите, без подарков своим женам, детям и родителям. Полный беспредел, никому нет дела на преподавателей», — написал автор жалобы. По его словам, у «оставленных на произвол судьбы» преподавателей сейчас нет средств «даже на продукты».

По словам учительницы одной из школ города Могоча, педагоги школ райцентра и других населенных пунктов округа не получили выплаты за классное руководство за январь и остались без надбавок перед 8 Марта. В расчетных листах оплата зафиксирована, но фактически педагоги их не получали, пояснила собеседница. «Должны были перечислить 14 февраля. Аванс нам за февраль задержали на 8 дней, классное руководство — уже за февраль надо получать, но еще нет и январской выплаты», — сообщила преподаватель. Проблемы с выплатами учителям в Забайкалье, как и во многих других регионах, усугубляются на фоне максимального по крайней мере за последнее десятилетие размера дефицита в казне края. В декабре власти утвердили бюджет с «дырой» размером 12,2 млрд рублей (при 174,5 млрд рублей расходов).

При этом совокупный дефицит бюджетов российских регионов в 2025 году установил рекорд за два десятилетия доступной статистики, достигнув, как подсчитывало агентство АКРА, 1,478 трлн рублей (рост в 3,6 раза в годовом выражении). А «дыра» в общей бюджетной системе РФ по итогам прошлого года достигла исторического рекорда — 8,291 трлн рублей (дефицит федеральной казны — 5,625 трлн рублей).

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту опубликованных сведений о задержках выплат учителям в Могочинском округе и в Чите, сообщили в СУ СКР по Забайкалью. «Будут допрошены педагоги учебных заведений, о которых идет речь в публикации, а также руководство учреждений. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством», — говорится в релизе.

На прошлой неделе об организации проверки также сообщала краевая прокуратура. Поводом стали предыдущие жалобы читинских учителей на задержку выдачи зарплат и надбавок за классное руководство. Об отсутствии выплат с начала года сообщали педагоги как минимум из семи округов региона.

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