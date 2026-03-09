закрыть
14 июня 2026, воскресенье, 23:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сыновья Трампа вложились в новую компанию по производству беспилотников

5
  • 9.03.2026, 22:03
  • 2,830
Сыновья Трампа вложились в новую компанию по производству беспилотников
Фото: Getty Images

Компания была создана в 2025 году при участии бывших ветеранов частей войск специального назначения.

Сыновья президента США Дональда Трампа Эрик и Дональд-младший поддержат инвестициями компанию Autonomous Power Corporation (Powerus), которая разрабатывает автономные системы беспилотников для военного и коммерческого использования. Об этом сообщает Financial Times.

Powerus объявила о подготовке слияния с группой гольф-клубов Aureus Greenway Holdings (AGH), среди акционеров которой есть инвестиционная структура семьи президента. Если сделка состоится, новое предприятие будет торговаться на бирже NASDAQ. Также еще одним инвестором является компания Unusual Machines — производитель беспилотников, в которой Дональд Трамп-младший входит в состав консультативного совета.

Powerus была создана в 2025 году при участии бывших ветеранов частей войск специального назначения. Ее подразделения Kaizen Aerospace, Tandem Defense и Agile Autonomy разрабатывают и производят беспилотники, способные перевозить грузы весом до 675 кг, тактические оборонные платформы и системы морского наблюдения. В числе своих клиентов Powerus указывает Министерство обороны США.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер
«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип
Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный