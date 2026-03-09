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Трамп и Путин провели телефонный разговор

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  • 9.03.2026, 22:32
  • 9,190
Трамп и Путин провели телефонный разговор
Фото: Getty Images

Что обсуждали.

Вечером 9 марта состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и правителем России Владимиром Путиным, сообщил журналистам на брифинге помощник российского диктатора Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

По его словам, акцент в разговоре был сделан на конфликте США и Израиля с Ираном. Также стороны обсудили урегулирование войны РФ в Украине.

«Я сразу скажу, что разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер, Как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами», — сообщил Ушаков. По его словам, Трамп «дал свою оценку развитию ситуацию в контексте ведущейся американо-израильской операции». «На этот счет состоялся весьма предметный и небесполезных обмен мнениями», - рассказал помощник диктатора России.

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