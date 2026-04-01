Германия закупит боевые беспилотники у Rheinmetall 1.04.2026, 0:52

На 2,4 млрд евро.

Бундесвер получит дополнительные боевые беспилотники от немецкого оборонного концерна Rheinmetall на сумму 2,4 млрд евро.

Об этом сообщает Handelsblatt.

Ожидается, что бюджетный комитет Бундестага на следующей неделе одобрит рамочное соглашение, которое изначально будет включать заказ на оружие на сумму около 298 миллионов евро.

По словам источников, беспилотники Rheinmetall изначально не показали желаемых результатов во время испытаний, что привело к отложению заказа немецким правительством. Количество заказанных для армии дронов пока не уточняется.

Таким образом, немецкое правительство продолжает закупки дронов-камикадзе. В конце февраля бюджетный комитет Бундестага уже дал зеленый свет на заказы компаниям Helsing и Stark Defence, намекнув, что третий заказ, вероятно, будет осуществляться в Rheinmetall.

Парламентарии ограничили рамочное соглашение для Helsing и Stark, первоначально предусмотренное в бюджете в 4,3 миллиарда евро, суммой в 1 миллиард евро для каждого. Это ограничение будет применяться также к контракту с компанией Rheinmetall.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com