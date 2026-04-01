закрыть
1 апреля 2026, среда, 0:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Гимнастка из РФ отвернулась от флага Украины на Кубке мира

  • 1.04.2026, 2:13
Киев требует лишить ее нейтрального статуса.

Российская спортсменка София Ильтерякова, выступающая под нейтральным статусом, намеренно отвернулась от флага Украины во время церемонии награждения на Кубке мира по художественной гимнастике в Болгарии.

Об этом говорится в заявлении Украинской федерации гимнастики.

Речь идет о церемонии награждения гимнасток в финалах с обручем и мячом на этапе Кубка мира в болгарской Софии. В этом виде упражнений первое место заняла украинка Таисия Онофрийчук, а «нейтральная» Ильтерякова заняла второе место.

Когда на церемонии включили гимн Украины, Ильтерякова отказалась поворачиваться лицом к флагам стран и все время стояла спиной.

Украинская федерация гимнастики подчеркнула, что таким поступком российская спортсменка открыто продемонстрировала неуважение к государственному символу Украины и фундаментальным принципам Олимпийской хартии.

«Мы расцениваем этот поступок не как личный жест, а как проявление общей государственной идеологии страны-агрессора. Поворот спиной к украинскому флагу в условиях продолжающейся войны - это акт политической враждебности. Этот жест является прямым нарушением правил поведения на официальных церемониях и принципа «спорта вне политики», которым часто прикрывается возвращение российских спортсменов», - подчеркнули в организации.

Учитывая это, Украина требует:

аннулировать результат Ильтеряковой на текущем турнире за неспортивное поведение;

навсегда лишить россиянку статуса «нейтральной спортсменки»;

усилить проверку на «нейтральность», включив в нее не только отсутствие прямых связей с силовыми структурами, но и обязательство соблюдать полное уважение к государственным символам всех стран-участниц.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

Рваная тряпка для Лукашенко
