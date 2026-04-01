Гимнастка из РФ отвернулась от флага Украины на Кубке мира
- 1.04.2026, 2:13
Киев требует лишить ее нейтрального статуса.
Российская спортсменка София Ильтерякова, выступающая под нейтральным статусом, намеренно отвернулась от флага Украины во время церемонии награждения на Кубке мира по художественной гимнастике в Болгарии.
Об этом говорится в заявлении Украинской федерации гимнастики.
Речь идет о церемонии награждения гимнасток в финалах с обручем и мячом на этапе Кубка мира в болгарской Софии. В этом виде упражнений первое место заняла украинка Таисия Онофрийчук, а «нейтральная» Ильтерякова заняла второе место.
Когда на церемонии включили гимн Украины, Ильтерякова отказалась поворачиваться лицом к флагам стран и все время стояла спиной.
Украинская федерация гимнастики подчеркнула, что таким поступком российская спортсменка открыто продемонстрировала неуважение к государственному символу Украины и фундаментальным принципам Олимпийской хартии.
«Мы расцениваем этот поступок не как личный жест, а как проявление общей государственной идеологии страны-агрессора. Поворот спиной к украинскому флагу в условиях продолжающейся войны - это акт политической враждебности. Этот жест является прямым нарушением правил поведения на официальных церемониях и принципа «спорта вне политики», которым часто прикрывается возвращение российских спортсменов», - подчеркнули в организации.
Учитывая это, Украина требует:
аннулировать результат Ильтеряковой на текущем турнире за неспортивное поведение;
навсегда лишить россиянку статуса «нейтральной спортсменки»;
усилить проверку на «нейтральность», включив в нее не только отсутствие прямых связей с силовыми структурами, но и обязательство соблюдать полное уважение к государственным символам всех стран-участниц.