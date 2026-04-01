В центре Петербурга бегал мужчина с бензопилой 1.04.2026, 6:40

Он пугал прохожих в сквере.

В Петербурге полиция задержала 50-летнего приезжего, который пугал прохожих бензопилой. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 31 марта около двух часов ночи. В полицию поступило сообщение, что неизвестный бегает по Пушкинскому скверу с бензопилой и пытается ее завести. Нарушителя оперативно задержали, бензопилу изъяли.

Задержанным оказался 50-летний житель Псковской области. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог объяснить, что сподвигло его на такие действия. Мужчину доставили в отдел полиции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com