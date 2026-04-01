закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 7:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Американцы восстали против плана Трампа изменить вид долларов

16
  • 1.04.2026, 7:37
  • 10,544
Американцы восстали против плана Трампа изменить вид долларов
Дональд Трамп

Особенно критично относится к идее старшее поколение.

Инициатива президента Дональда Трампа оставить свою подпись на американских банкнотах вызвала неоднозначную реакцию в США.

Об этом свидетельствует опрос YouGov, пишет Ахіоѕ.

Так, согласно новому опросу компании YouGov, в котором приняли участие 30 марта 18 663 взрослых американцев, большинство граждан не поддерживает идею заменить традиционную подпись министра финансов на автограф действующего президента.

Позиция общества довольно четкая: 60% опрошенных выступили против появления подписи президента на банкнотах. Из них 48% категорически не поддерживают такую инициативу, еще 11% - скорее против.

При этом поддерживают данную идею 23% респондентов, а 19% американцев не смогли определиться со своей позицией.

Интересно, что неодобрение оказалось практически универсальным: оно наблюдается среди разных возрастных, социальных и этнических групп. При этом наибольший скепсис был зафиксирован среди жителей Среднего Запада США и темнокожих американцев.

Поколенческий разрыв

Опрос показал и определенную возрастную тенденцию. Так, чем старше респонденты, тем более критично они отнеслись к идее.

Среди американцев в возрасте 65 лет и старше более половины выступили против изменений. Зато молодежь 18-29 лет относится к предложению спокойнее - хотя и среди нее сторонников не намного больше.

В то же время исследование выявило и довольно неожиданный факт: многие американцы даже не знают, чья подпись сейчас стоит на долларах. 13% опрошенных ошибочно считают, что на банкнотах уже есть подпись президента. 28% респондентов вообще не уверены, чей автограф видят на деньгах.

Что предлагает власть

Сейчас на американских банкнотах традиционно размещают подпись министра финансов. Сейчас это подпись чиновника финансового ведомства США - в предложенной инициативе ее планируют заменить автографом президента Дональда Трампа.

В Министерство финансов США объясняют идею символической датой - 250-летием независимости США, которое будут отмечать в 2026 году. По замыслу, новые купюры могли бы стать памятным символом исторического события.

Критики говорят о политическом пиаре

Оппоненты инициативы считают, что речь идет не столько о юбилее государства, сколько о попытке персонализировать государственные символы. Они напоминают, что ранее уже появлялись памятные сувениры с изображением президента, в частности коллекционные монеты. По мнению критиков, национальная валюта должна оставаться вне политических экспериментов.

Почему это может мало повлиять на жизнь американцев

Эксперты обращают внимание еще на одну тенденцию: в США стремительно сокращается использование наличных денег. По данным Федеральной резервной системы, бумажные деньги сегодня используют лишь примерно в 14% всех платежей.

Зато большинство американцев оплачивают покупки банковскими картами или цифровыми сервисами, а наличные держат скорее как резерв. Поэтому даже если подпись президента когда-то появится на долларах, значительная часть граждан может просто никогда ее не заметить - ведь бумажные деньги все реже попадают в их кошельки.

Написать комментарий 16

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров