Американцы восстали против плана Трампа изменить вид долларов 16 1.04.2026, 7:37

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Дональд Трамп

Особенно критично относится к идее старшее поколение.

Инициатива президента Дональда Трампа оставить свою подпись на американских банкнотах вызвала неоднозначную реакцию в США.

Об этом свидетельствует опрос YouGov, пишет Ахіоѕ.

Так, согласно новому опросу компании YouGov, в котором приняли участие 30 марта 18 663 взрослых американцев, большинство граждан не поддерживает идею заменить традиционную подпись министра финансов на автограф действующего президента.

Позиция общества довольно четкая: 60% опрошенных выступили против появления подписи президента на банкнотах. Из них 48% категорически не поддерживают такую инициативу, еще 11% - скорее против.

При этом поддерживают данную идею 23% респондентов, а 19% американцев не смогли определиться со своей позицией.

Интересно, что неодобрение оказалось практически универсальным: оно наблюдается среди разных возрастных, социальных и этнических групп. При этом наибольший скепсис был зафиксирован среди жителей Среднего Запада США и темнокожих американцев.

Поколенческий разрыв

Опрос показал и определенную возрастную тенденцию. Так, чем старше респонденты, тем более критично они отнеслись к идее.

Среди американцев в возрасте 65 лет и старше более половины выступили против изменений. Зато молодежь 18-29 лет относится к предложению спокойнее - хотя и среди нее сторонников не намного больше.

В то же время исследование выявило и довольно неожиданный факт: многие американцы даже не знают, чья подпись сейчас стоит на долларах. 13% опрошенных ошибочно считают, что на банкнотах уже есть подпись президента. 28% респондентов вообще не уверены, чей автограф видят на деньгах.

Что предлагает власть

Сейчас на американских банкнотах традиционно размещают подпись министра финансов. Сейчас это подпись чиновника финансового ведомства США - в предложенной инициативе ее планируют заменить автографом президента Дональда Трампа.

В Министерство финансов США объясняют идею символической датой - 250-летием независимости США, которое будут отмечать в 2026 году. По замыслу, новые купюры могли бы стать памятным символом исторического события.

Критики говорят о политическом пиаре

Оппоненты инициативы считают, что речь идет не столько о юбилее государства, сколько о попытке персонализировать государственные символы. Они напоминают, что ранее уже появлялись памятные сувениры с изображением президента, в частности коллекционные монеты. По мнению критиков, национальная валюта должна оставаться вне политических экспериментов.

Почему это может мало повлиять на жизнь американцев

Эксперты обращают внимание еще на одну тенденцию: в США стремительно сокращается использование наличных денег. По данным Федеральной резервной системы, бумажные деньги сегодня используют лишь примерно в 14% всех платежей.

Зато большинство американцев оплачивают покупки банковскими картами или цифровыми сервисами, а наличные держат скорее как резерв. Поэтому даже если подпись президента когда-то появится на долларах, значительная часть граждан может просто никогда ее не заметить - ведь бумажные деньги все реже попадают в их кошельки.

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