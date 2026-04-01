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В ﻿ЕС вводят налог на посылки из Беларуси

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  • 1.04.2026, 8:33
  • 4,516
В ﻿ЕС вводят налог на посылки из Беларуси

Стало известно, кого это коснется.

С 1 июля 2026 года в Европейском союзе вводят налог на мелкие посылки из третьих стран. Это касается и посылок из Беларуси в страны ЕС, сообщает телеграм-канал Infotrans Media Belarus.

Мера будет временной и продлится как минимум до 2028 года — до запуска новой системы контроля электронной торговли в рамках реформы европейской таможни.

Новая пошлина касается товаров стоимостью до 150 евро — именно на эту категорию приходится основная часть заказов в интернет-магазинах.

Главный нюанс — сбор в размере трех евро будут взимать не за всю посылку в целом. Это означает, что, если в одной бандероли находятся товары разных категорий или от разных продавцов, таможня может рассматривать их как несколько отдельных позиций для оформления. И с каждой позиции придется заплатить пошлину размером три евро.

Например, покупатель заказывает из Азии несколько недорогих товаров: футболку за 8 евро, наушники за 12 евро и крем для рук за 5 евро. Общая стоимость такой посылки составляет 25 евро.

Однако в заказе присутствуют три разные категории товаров — одежда, электроника и косметика. По новым правилам сбор начислят за каждую категорию отдельно.

В таком случае к стоимости посылки добавится 9 евро (по 3 евро за каждую категорию). В итоге покупка обойдется уже в 34 евро.

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