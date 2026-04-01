Трамп назвал срок возможного окончания войны в Иране 1.04.2026, 8:42

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Президент США заявил, что ключевая цель Вашингтона уже достигнута.

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция в Иране может завершиться в течение ближайших двух-трех недель. По его словам, ключевая цель Вашингтона, недопущение появления у Тегерана ядерного оружия, уже достигнута. В Иране настроены более жестко, передает CNN.

«У меня была одна цель — у них (Ирана. — Прим. ред.) не будет ядерного оружия, и эта цель достигнута. У них не будет ядерного оружия, — сказал Трамп и добавил, что США намерены завершить операцию в сжатые сроки: — Мы заканчиваем работу, и, думаю, это произойдет, возможно, в течение двух недель, может, чуть дольше — нескольких дополнительных дней».

По словам политика, Вашингтон намерен окончательно ослабить военный потенциал Ирана.

«Мы хотим уничтожить абсолютно все, что у них есть», — заявил он, подчеркнув, что речь идет о полном выполнении поставленных задач.

Трамп также допустил дипломатическое завершение конфликта, указав на возможную сделку с Тегераном:

«Возможно, у нас будет соглашение, потому что они хотят его заключить. Они хотят сделки больше, чем я», — сказал он, пояснив, что в любом случае «достаточно скоро мы закончим».

Также президент США выразил осторожный оптимизм относительно возможных контактов с Тегераном, отметив изменения внутри иранского руководства: «Сейчас у нас есть группа людей, которые очень отличаются. Они гораздо более разумны».

Отдельно Трамп затронул вопрос безопасности Ормузского пролива, дав понять, что США не намерены брать на себя эту ответственность.

«Если Франция или какая-то другая страна хочет получать нефть или газ, пусть идут через Ормузский пролив и сами о себе позаботятся. То, что происходит в проливе, не имеет к нам никакого отношения», — заявил он.

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что операция развивается быстрее ожидаемых темпов. По его словам, американские силы уже нанесли серьезный ущерб военно-морскому флоту и авиации Ирана, а также близки к уничтожению значительной части ракетных установок и производственных мощностей по выпуску ракет и беспилотников.

«Мы на правильном пути. Мы идем по графику или даже опережаем его по каждому из четырех направлений, и уже видим финишную черту», — заявил Рубио. Он подчеркнул, что завершение операции — «не сегодня и не завтра, но оно приближается», а поставленные цели будут достигнуты «с исключительной эффективностью».

Между тем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна готова вести войну как минимум шесть месяцев и не намерена ориентироваться на сроки, обозначенные США.

«Мы не устанавливаем никаких сроков для защиты себя. Мы будем защищать нашу страну и наш народ столько, сколько потребуется, и всеми необходимыми средствами», — подчеркнул он. По его словам, Иран рекомендует Вашингтону «завершить эту войну полностью и окончательно», прежде чем столкнуться с дальнейшими потерями.

Аракчи также опроверг заявления Трампа о прямых переговорах.

«Переговоры — это когда две страны ведут диалог для достижения соглашения. Между нами и США такого не существует», — заявил он, уточнив, что контакты происходят лишь через посредников, несмотря на обмен сообщениями, в том числе через спецпосланника США.

По словам Аракчи, для реального прогресса США необходимо изменить подход: «Нельзя говорить с иранским народом языком угроз и сроков».

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