Беларусь вместе с Суданом и Венесуэлой признали самой рискованной страной для инвестиций

Беларусь вместе с Суданом и Венесуэлой признали самой рискованной страной для инвестиций9
- 1.04.2026, 9:12
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Опубликлван антирейтинг.
Беларусь, Ливан, Судан и Венесуэла возглавляют глобальный рейтинг самых рискованных рынков мира в 2026 году. Об этом пишет издание Thinktanks.by со ссылкой на данные visualcapitalist.
Проект visualcapitalist составил карту на основе оценок профессора Нью-Йоркского университета Асвата Дамодарана, чтобы проиллюстрировать рынки стран с самыми высокими рисками для инвесторов.
Для оценки рисков Дамодаран учитывал кредитный рейтинг каждой страны и дополнительную процентную ставку. На последнем этапе к данным расчетам добавлялась премия за риск развитого рынка (премия за риск развитого рынка, Equity Risk Premium, ERP — это дополнительная доходность, которую инвесторы ожидают получить, вкладывая средства в акции развитых стран, например, США, Европы, по сравнению с безрисковыми активами, обычно гособлигациями).
В итоге в топ-4 вошли Беларусь, Ливан, Судан и Венесуэла с показателем 30,9%. В этих странах риски для инвесторов оцениваются намного выше, чем в остальном мире.
На втором месте расположились Боливия, Куба, Северная Корея, Шри-Ланка, Сирия, Украина, Йемен с показателем 19,8%.
На третьей позиции разместились Эквадор, Гаити, Малави, Мозамбик, Нигерия и Сомали с показателем 17,2%.
К числу наиболее безопасных стран относятся Канада, Германия, Швейцария, Сингапур, Швеция и Нидерланды, где риск оценивается в 4,2%.
Риски в соседних с Беларусью странах оцениваются следующим образом:
Россия: 8,1%;
Латвия: 5,8%;
Литва: 5,3%;
Польша: 5,3%.