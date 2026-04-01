«У мамы волосы встали дыбом» 17 1.04.2026, 14:11

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Белорусам рассказали, как защититься от укусов клещей.

Наступление тепла — традиционное время активности иксодовых клещей. Статистика предостерегает: ежегодно к медикам по поводу клещей обращаются около 30 тысяч белорусов. Как себя обезопасить, где найти вакцину и какие симптомы даже через месяц укажут на опасную болезнь? Onliner собрал всю актуальную информацию в одном материале.

Какая сейчас обстановка с клещами?

Клещи просыпаются уже при 0…+5 °C и выше. Причем в Беларуси есть регионы, где они активны круглый год: Гомельская, Гродненская и Брестская области.

Первые обращения в 2026 году зафиксировали еще в январе. В Минздраве сообщили о двух случаях — в Брестской и Могилевской областях. Люди столкнулись с клещами во время работ в сельхозпостройках. Всего за январь-февраль за медпомощью обратились пять человек.

В конце марта под Гродно местный житель наткнулся едва ли не на «колонию». По его словам, только с себя он снял не меньше 140 клещей — такого количества раньше не видел. В подтверждение своих слов он записал видео.

Напомним, что в Беларуси обитают 12 видов клещей, но наиболее опасны иксодовые. Они могут быть переносчиками 9 возбудителей инфекционных заболеваний. Однако чаще всего в нашей стране регистрируются болезнь Лайма и клещевой энцефалит.

Как защититься от клещей?

Нападение и присасывание клещей чаще происходит в лесах (44%), сельской местности и на дачных участках (35%), реже в зонах отдыха (12%). Поэтому, выбираясь на природу, следует помнить об основных мерах предосторожности:

носите закрытую одежду c длинным рукавом — на запястьях лонгслив или рубашку закрепите резинкой;

выбирайте одежду светлых оттенков — на ней легче заметить клеща;

надевайте длинные штаны, заправляйте их в носки;

выбирайте высокую и закрытую обувь;

накройте голову шапкой, косынкой или капюшоном;

используйте репелленты (важно перед применением внимательно прочитать инструкцию).

Во время прогулки специалисты рекомендуют каждые 2 часа проводить самоосмотры. После возвращения верхний слой одежды советуют снимать не дома, а, например, на входе. Дальше стоит провести осмотр, уделяя особое внимание подмышкам, паху, коже головы, зонам под коленями и за ушами, области между пальцами ног.

Многие опасаются заражения именно клещевым энцефалитом — это вирусная инфекция, которая может привести к серьезным неврологическим нарушениям вплоть до паралича. Поэтому медики часто напоминают: подхватить клещевой энцефалит можно и через пищу — после употребления сырого козьего (реже — коровьего) молока. В 2025 году, рассказали специалисты, таких случаев было три. Поэтому в целях безопасности рекомендовано кипятить молоко в течение 2—3 минут.

Еще одна опасность — клещи, которые обитают на дачных участках. Чтобы максимально себя обезопасить, эксперты рекомендуют вовремя убирать опавшую листву и валежник, а также проводить обработку (в том числе от грызунов).

Где сделать прививку от клещевого энцефалита?

Сейчас в мире есть только одна вакцина от инфекции, которую переносят клещи: речь об энцефалите. Делают прививку в два этапа, оптимальный интервал между дозами — 1—7 месяцев. Поэтому в идеале первую прививку сделать в октябре-ноябре, вторую — в марте-апреле. Для поддержки иммунитета через год нужна ревакцинация, затем будет немного проще: прививка делается раз в три года.

Есть и схема экстренной вакцинации, когда интервал может быть сокращен до 14 дней. Вариант подойдет тем, кто собрался в отпуск и уверен: там точно обитают клещи. Но есть важный нюанс: в течение двух недель после введения второй дозы человек должен максимально ограничить контакт с очагом инфекции.

Бесплатно прививку от клещевого энцефалита делают тем, кто по работе обязан находиться в лесах или выезжает на сезонные работы в природные очаги клещевого энцефалита. А вот на платной основе привиться от клещевого энцефалита может любой желающий, причем как взрослый, так и ребенок. Для консультации можно обратиться либо в поликлинику по месту жительства, либо в частные медцентры, также платно сделать прививку можно в Городском центре вакцинопрофилактики.

Примерная стоимость вакцины от клещевого энцефалита весной 2026 года (зависит от производителя):

для детей: 34—120 рублей;

для взрослых: 34—120 рублей.

Актуальное наличие вакцин можно отслеживать в аккаунтах «Белфармации», также апдейты о поступлении вакцин в своих соцсетях публикуют некоторые медцентры.

Но если удастся найти и сделать прививку от клещевого энцефалита, нужно помнить о риске подхватить после укуса клеща болезнь Лайма. На протяжении последних пяти лет в Беларуси ежегодно регистрируется около 2 тыс. случаев заболевания клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) и более 200 — клещевым энцефалитом.

Что делать при атаке клеща?

О том, что можно и что нельзя делать при укусах клеща, мы поговорили с врачом-терапевтом Наталией Кузнецовой. Медик сразу успокаивает: не все клещи переносят опасные инфекции.

— Клеща можно достать самостоятельно или обратиться в приемный покой. Чтобы перестраховаться, паукообразное также можно сдать на анализ. Но самое главное после укуса — это профилактика. Стандартная рекомендация: однократный прием антибиотика широкого спектра, оптимально в течение 48 часов, в некоторых инструкциях допускается и в течение 72 часов. Если вы не уверены в переносимости лекарства, то лучше не рисковать и обратиться к врачу: начать можно с терапевта. На мой взгляд, всегда лучше разделить ответственность с профессионалом.

Как самостоятельно достать клеща?

Если оперативно обратиться к врачу не получается, то следует удалить клеща самостоятельно. Сделать это можно либо при помощи специальных устройств: либо нитяной петли (прочную нить завязывают в узел как можно ближе к хоботку клеща, затем подтягивают его вверх при помощи круговых (не резких!) движений, либо используя тонкий пинцет.

Если верить специалистам, то достаточно 1—3 оборотов. Но важно проверить, чтобы извлеченный клещ остался целым. Наконец, место присасывания обрабатывается любым спиртовым раствором.

Но даже если получилось извлечь клеща правильно, отказываться от обращения к врачам специалисты все равно не рекомендуют. Если будет необходимо, то врач установит меднаблюдение и назначит пострадавшему профилактическое лечение. При этом максимальный эффект достигается при начале приема антибиотиков в первые 72 часа после укуса клеща.

Куда сдать клеща на исследование?

Важно понимать, что не каждый клещ заражен возбудителями инфекционных заболеваний. Сейчас лабораторное исследование не является обязательной процедурой, исключение — пострадавшие, которым противопоказан прием лекарственных средств.

Если же сдать клеща кажется важным, то можно самостоятельно (и за свой счет) отправить его на исследование. Для этого нужно поместить клеща во флакон с кусочком смоченной водой ваты, а затем плотно закрыть крышкой.

В Минске клещей на анализ принимают:

в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии (62, 71 рубля).

в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии (58,47 рубля).

Клещей там исследуют на четыре инфекции. Указанные выше цены актуальны на дату публикации статьи.

Перечень учреждений по стране, где также проводят лабораторные исследования клещей можно найти по этой ссылке.

На что важно обратить внимание после укуса?

При клещевом энцефалите инкубационный период составляет от 2 до 21 суток, при клещевом боррелиозе — от 2 до 30 суток. Именно поэтому врачи рекомендуют внимательно отслеживать изменения в организме в течение минимум месяца после укуса клеща.

Что должно насторожить в состоянии пострадавшего? Если на месте укуса появилось пятно, повысилась температура, есть жалобы на головную боль и боль в мышцах, тошноту и рвоту, заметны нарушения движений и мимики, появились вялость и светобоязнь, то следует немедленно обратиться к врачу.

Какие последствия могут быть от контакта с клещом?

Аня: «У мамы волосы встали дыбом»

Аня переболела клещевым энцефалитом прошлой осенью. Как и многие, девушка часто бывает на природе и почти весь теплый сезон проводит за городом. Первый раз клещ укусил Аню прошлым летом, но все обошлось. А вот в сентябре, когда она решила закрыть «палаточный сезон», отделаться легким испугом не вышло.

— Клеща я обнаружила на запястье почти сразу, но он успел вцепиться. По привычке достала, выпила антибиотик, который на тот момент уже был постоянным «жителем» моей выездной аптечки. К медикам не обращалась. Однако спустя примерно неделю мне стало плохо. Сама я часто простужаюсь, поэтому решила, что ничего серьезного. В поликлинике мне открыли больничный, я предупредила врача, что недавно меня укусил клещ, но никаких дополнительных анализов мне не назначили, прописали обычное лечение.

Примерно пять дней девушка температурила: разбежка была от неприятных 37,1 до ощутимых 39. Все это время побаливало горло, чувствовалась слабость, а тело болело так сильно, что невозможно было спать. В это время Аня уже успела почитать про энцефалит и определяла у себя все симптомы, но решила не поддаваться панике. Казалось, помогло: девушке полегчало, больничный она закрыла. Но спустя примерно десять дней накрыло снова, причем в разы сильнее.

— Не хотелось думать о том, что я подхватила болезнь, от которой люди умирают или остаются инвалидами. У меня снова была высокая температура, слабость, но в этот раз ломило не все тело, а просто дико, не переставая, болела голова. Нужно было подождать две недели после приема лекарств и только потом сдавать анализ на энцефалит и боррелиоз. В какой-то момент меня снова отпустило, но анализ я все же сдала.

Энцефалит подтвердили. У моей мамы волосы встали дыбом и, кажется, добавилось немного седых.

Девушка практически бегом отправилась на прием к инфекционисту. Там посмотрели, пощупали лицо, чтобы исключить воспаление мозга, — худшее не подтвердилось. Рекомендовали наблюдение невролога и прием витаминов. Сейчас серьезных последствий у Ани не осталось, разве что она стала немного быстрее уставать.

— Мне очень повезло: у меня энцефалит прошел в самой легкой, лихорадочной форме в две волны. Организм молодой, справился сам и вроде как без видимых последствий. Но даже в таком варианте это был не самый приятный опыт.

Анатолий: «На лице отваливалась кожа»

История Анатолия в чем-то схожа: клеща мужчина подцепил на отдыхе, но в тот момент об энцефалите он не подозревал. Позже белорус проведет на больничном почти четыре месяца, а с некоторыми последствиями ему приходится разбираться до сих пор.

— Обнаружил клеща на следующий день после возвращения с отдыха на природе. Снимал сам, опыт имею. Хотел отвезти на анализы, но раздавил насекомое сразу после того, как достал, — вспоминает мужчина.

Спустя некоторое время Анатолий почувствовал себя плохо: беспокоили температура и головная боль. С жалобами он обратился к терапевту, которая отправила к инфекционисту. Медику мужчина рассказал, что перестраховался и выпил антибиотик, но проявилась аллергическая реакция на лекарство: на лице, по его словам, «отваливалась кожа». Спустя неделю лечения Анатолий пошел на работу. Вскоре здоровье снова пошатнулось: появились сильная рвота, высокая температура, головокружения, нарушение координации и проблемы со зрением.

— В глазах появились эффекты будто из кино: все розовое, вспышки и так далее. Я понимал, что что-то не то в голове. Снова отправили на больничный, но с ОРВИ. В это время сильно ухудшилось зрение: на экране телефона я практически ничего не видел, нарушилась координация. Девушка за руку снова отвела меня в поликлинику, требовали срочную госпитализацию.

Я уже ничего не понимал и практически не видел, не мог обойтись без помощи. В итоге меня госпитализировали, взяли пункцию и поставили диагноз: энцефалит, менингеальная форма.

После выписки Анатолий продолжил лечение дома. Лекарства, контроль невролога, ЛФК, процедуры, уколы — такой стала рутина. Некоторое время мужчине даже пришлось передвигаться с тростью. Спустя почти год после укуса Анатолий описывает свое состояние как более-менее нормальное. По прогнозам полностью восстановиться он должен был за полгода, но этого не случилось. Остались головные боли и высокое давление, при этом мужчина смог вернуться к работе и привычной жизни.

Ирина: «Вместо отпуска оказалась в больнице»

В прошлом году Ирина заболела боррелиозом. По словам минчанки, клеща она, вероятнее всего, подцепила в Степянке, где проводила время с коллегами на тимбилдинге. Девушка рассказывает, что в некоторых местах даже заметила таблички «Осторожно, клещи!», но во время веселья было не до того.

— Где-то спустя неделю появились первые симптомы: покраснение вокруг укуса, начинающаяся кольцевидная эритема. Сначала подумала, что укусил комар или мошки, поэтому не придала значения. Уже на следующий день краснота стала ярче, кольцо эритемы расширилось, появились волдыри.

Первым делом девушка обратилась в поликлинику — там отправили в инфекционку, где подтвердилось: это пятно от укуса насекомого. Той же ночью нога начала болеть так сильно, что пришлось выпить обезболивающее.

— На следующий день я снова пошла к терапевту. Точного диагноза еще не было, врач пригласила коллег, все стояли вокруг меня, обсуждали и ужасались — в итоге я разревелась. На носу вылет, а у меня дико болит нога! По совету врачей хотела сдать анализ на болезнь Лайма — утром того дня, когда я должна была улететь в отпуск. Но там сказали, что ждать результат нужно около недели, мне же нужно было здесь и сейчас. Решила поехать в инфекционку и проконсультироваться. В итоге в обед меня госпитализировали, и отпуск отменился.

Два дня девушке ставили капельницы, давали антибиотики, делали компрессы на местах волдырей. Всего в больнице Ирина провела почти неделю. После выписки врач советовала наблюдать за состоянием организма и в течение трех недель принимать лекарства. Сейчас минчанка оценивает свое состояние как нормальное. Правда, от лопнувших волдырей на ноге остались шрамы. После пережитого белоруска задумалась о том, чтобы сделать прививку от клещевого энцефалита.

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