«Элита предаст диктатора только при одном условии» 10 1.04.2026, 14:10

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Назревает цепь интересных событий.

В российских властных и деловых кругах растет недовольство политикой Кремля, однако страх перед репрессиями блокирует любые попытки сопротивления. Об этом во время чата на «Главреде» заявил экономист и бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов.

«Очень многих из них знаю, работал с ними. Знаю многих из высшего российского руководства и половину из российского списка Forbes лично. Они все недовольны, но они все очень боятся. Они говорят: «Вов, смотри, таких, как мы, сажают больше, чем вас». И это правда», — отметил Милов.

По его словам, уровень репрессий против чиновничества и крупного бизнеса в России максимально высок. В качестве примера экономист привел историю предпринимателя Александра Галицкого, партнера Чемезова, который участвовал в создании системы обязательной маркировки товаров.

«Галицкий это придумал и помог реализовать. Сейчас его раскулачивают, арестовывают имущество и объявляют «врагом народа», потому что Путину донесли, что Галицкий якобы говорил о том, что не нужно было нападать на Украину», — пояснил Милов.

Экономист подчеркнул, что обсуждать политику Путина даже в узком кругу стало невозможно.

«Никто не знает, кто из участников «настучит». Они все против на 100%, но все боятся что-то сделать», — отметил Милов.

Что касается возможности бунта элит, Милов настроен скептически: «Вспомните, как все происходило во время Перестройки: элиты последними что-то сделали. Сначала приходит в упадок экономика и все начинает рушиться. Элиты, как правило, перебегают на другую сторону, когда ситуация безнадежна».

Он также добавил, что поддержки Путина среди элит не стоит ожидать.

«Мы здесь все сидим на итальянской забастовке, то есть делаем то, что должны, но не больше. Большого энтузиазма в этой системе нет. И веры в будущее тоже нет», — цитирует олигарха Дерипаску Милов.

По его мнению, ключ к переменам в России — это ослабление системы и рост общего недовольства, которое сможет породить новые процессы.

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