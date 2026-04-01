«Стратегических объектов вблизи нет, не считая мехдвора и коровника» 4 1.04.2026, 9:59

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Как международная обстановка повлияла на отпускные планы белорусов.

Издание «Салідарнасць» спросило у белорусов в Беларуси, повлияли ли на их отпускные планы события в Персидском заливе, пришлось ли пересматривать маршруты или бюджет? Имена всех собеседников изменены.

Белорусские туроператоры нынешней весной и летом столкнулись с кризисом похлеще эпидемии ковида. Страны Ближнего Востока, где находятся популярные у наших соотечественников курорты, то и дело закрывают небо из-за воздушных угроз, авиакомпании вынужденно организуют вывозные рейсы, многие туры аннулированы, а продажи приостановлены.

«Планы на отпуск придется перекраивать»

— С моей зарплатой Дубай мне и так не светил, — смеется Алевтина, жительница одного из райцентров, — так что как не летала в ОАЭ, так и не начну. А вообще планы на отпуск действительно придется перекраивать, но по другой причине.

Дело в том, что этой зимой у меня сильно и часто начали болеть ноги. Думала, это просто спортивная травма, я много каталась на лыжах и коньках, но МРТ показало, что дело гораздо серьезнее, старое повреждение, плюс новые нагрузки.

В общем, с разными докторами консультировались, врачи пришли к выводу, что нужна операция. Я еще почему-то долго думала, пока колени не намекнули, что они ждать не согласны.

В конце апреля очередь подходит, а в мае у меня отпуск, думала, может быть, получится слетать к морю с подругами. Теперь точно нет, буду смотреть, как пройдет операция и сколько времени понадобится на восстановление.

«Встречи со Scorpions я жду, как мальчишка»

Максим с женой планируют (белорус настаивает: все еще в будущем, а не в прошедшем времени) полететь в Абу-Даби в мае 2026 года. Так, чтобы совместить пляжный отдых с походом на концерт Scorpions.

— Пока не отменяли, — говорит белорус, — но морально готовимся, что может случиться всякое. Туроператор советует сохранять спокойствие и ждать. Пока так и делаем, потому что оформлять возврат со штрафами в ситуации, которая от нас не зависит, как-то не хочется.

А между делом я мониторю новости — вижу, например, что концерты Шакиры в Катаре и ОАЭ, которые должны были состояться в начале апреля, перенесли аж на осень.

Некоторые глобальные мероприятия, футбольные матчи, фестивали и форумы, тоже отодвинули. Так что и в нашем случае может так получиться. Будет не смертельно, но обидно, конечно же. Причем именно за концерт — отпуск-то и релакс мы сможем организовать в другое время и место, или перебронировать на Таиланд, а встречи со Scorpions я жду, как мальчишка.

А вот те, кто планировал отдохнуть в марте — людям остается только посочувствовать: всем все поотменяли, деньги вернули без штрафов, но время и нервы сгорели.

«Надеюсь отдохнуть в Беларуси: замки, озера. Припять — рискованный выбор»

— Мы в том направлении даже не смотрели, — признается минчанка Ирина. — И, наверное, в сложившейся ситуации нам куда проще, чем туристам, которые ухватили было выгодные предложения по раннему бронированию, а теперь не могут ни деньги вернуть без потерь, ни планы поменять.

У меня приятельница собиралась лететь в Абу-Даби в середине мая, сейчас уже боится и хотела бы отменить, но в агентстве сказали: сидите, ждите, мы пока разбираемся с мартовскими клиентами, чьи предоплаты застряли на счетах отелей, и их вернуть не так-то просто.

Помню, еще до начала этой войны видела в рекламе очень интересные предложения в Китай, на остров Хайнань, кажется — около $1000 долларов на человека за две недели, с вылетом из Москвы. Но сейчас, когда часть туристов перенаправили как раз в Азию, и многие восточные направления подорожали, топливные сборы выросли — кто его знает, как изменились цены.

Я бы очень хотела поехать в Европу, но на сегодня наша очередь в немецком посольстве — начало 2027 года, да и другие страны, как только начинают где-то давать визы белорусам, сразу растут очереди. Так что утешаю себя тем, что в этом году уже отдохнула — зимой удалось слетать семьей в Грузию, не вполне хватило времени для перезагрузки, но лучше, чем ничего не было бы.

Летом — надеюсь, получится отдохнуть в Беларуси: замки, озера, интересные экскурсии. (И то, например, Припять и другие места в Гомельской области — рискованный выбор, мы ведь помним про «ничейные» падающие дроны).

Или вообще засядем на даче: нормальный, надежный вариант без отмен (Смеется). В общем, на лето и осень пока не планирую ничего. Потому что живем все время, как на пороховой бочке.

«И тут здрасьте, фестиваль отменили, всем спасибо, все свободны»

Светлана из Минска рассказывает, что насчет отпуска ничего пока не думает по весьма банальной причине:

— Я только устроилась на новую работу, месяц испытательный срок и минимум полгода трудиться, чтобы получить право на отпуск. Так что я на эту тему вообще не напрягаюсь — если будут удачно складываться обстоятельство, организую себе туры выходного дня, чтобы развеяться, нет — тоже не страшно.

Как раз накануне нашего разговора, кстати, прочитала, что белорусов зазывает в турпоездки губернатор Чукотки — селфи с китами, все такое. И я-то как раз из тех, кто предпочел бы северные красоты всяким теплым морям и экзотическим островам. Но в ближайшее время, увы, «махнуть на Чукотку» не получится.

А долгосрочное планирование — это точно не про теперешние времена. Друзья зазывали с ними съездить на Lidbeer фестиваль, я уже было даже настроилась — и тут здрасьте, фестиваль отменили, всем спасибо, все свободны.

Еще раньше накрылся медным тазом Wostrau в Несвиже. А танцы под БРСМ-овских «очень крутых широко известных в узком кругу» исполнителей и русскую попсу возле Дворца спорта — извините, не мое. Так что у меня лето будет рабочим.

«Стратегических объектов вблизи нет, не считая мехдвора и коровника»

Пенсионер Сергей Анатольевич делится, что очень хотелось бы, «как когда-то, махануть в Крым, в любимый Коктебель»:

— А по дороге завернуть в Украину, где могилы родных. Но пока идет война и Крым оккупирован, это невозможно. А какой-нибудь Оман или Таиланд — недостижимо с моей пенсией, и даже если распотрошить валютный вклад на черный день, то по состоянию здоровья не рискнул бы.

Поэтому у меня на лето запланирован самый спокойный и проверенный годами вариант — дача. Если погода позволит и никакая из привычных болячек не преподнесет сюрпризов, пробуду там с мая до конца сентября.

Домик недалеко от Минска, никаких стратегических объектов вблизи нет, не считая колхозного мехдвора и коровника. А если и у нас станет совсем все плохо — там новая печка, вода из кринички и погреб с закатками.

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