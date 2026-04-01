В Беларуси ввели платную бронь для въезда фур

В Беларуси ввели платную бронь для въезда фур8
- 1.04.2026, 10:13
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Онлайн-запись обойдется в 21 раз дороже обычной очереди.
Возможность забронировать дату въезда грузового транспортного средства в Беларусь предусмотрена постановлением Совета министров № 152 от 31 марта.
Согласно документу, опубликованному 1 апреля на Национальном правовом интернет-портале, стоимость этой услуги составляет 31,5 базовой величины (1.417,5 рубля) за единицу транспорта.
Бронирование даты въезда производится на сайте предприятия «Белтаможсервис» одновременно с регистрацией в электронной очереди (с 1 января 2026 года онлайн-регистрация была доступна только для легковых автомобилей и мотоциклов, до того — ни для кого, транспорт регистрировался в очереди на въезд в зону ожидания).
Следует отметить, что грузовики по-прежнему могут регистрироваться перед зоной ожидания в порядке «живой очереди». Стоимость этой услуги осталась прежней — 1,5 базовые величины (67,5 рубля), или в 21 раз меньше, чем сопряженное с онлайн-регистрацией бронирование дня выезда.
Пресс-служба правительства, комментируя подписание этого постановления, отметила, что «количество грузовых автомобилей в сутки, для которых может быть забронирована дата въезда в пункт пропуска, будет определяться по согласованию с ГТК и ГПК для каждого пункта пропуска с учетом пропускной способности».
Изменения, как утверждается, «направлены на повышение эффективности планирования грузоперевозок».Возможность забронировать дату въезда грузового транспортного средства в Беларусь предусмотрена постановлением Совета министров № 152 от 31 марта.
Согласно документу, опубликованному 1 апреля на Национальном правовом интернет-портале, стоимость этой услуги составляет 31,5 базовой величины (1.417,5 рубля) за единицу транспорта.
Бронирование даты въезда производится на сайте предприятия «Белтаможсервис» одновременно с регистрацией в электронной очереди (с 1 января 2026 года онлайн-регистрация была доступна только для легковых автомобилей и мотоциклов, до того — ни для кого, транспорт регистрировался в очереди на въезд в зону ожидания).
Следует отметить, что грузовики по-прежнему могут регистрироваться перед зоной ожидания в порядке «живой очереди». Стоимость этой услуги осталась прежней — 1,5 базовые величины (67,5 рубля), или в 21 раз меньше, чем сопряженное с онлайн-регистрацией бронирование дня выезда.
Пресс-служба правительства, комментируя подписание этого постановления, отметила, что «количество грузовых автомобилей в сутки, для которых может быть забронирована дата въезда в пункт пропуска, будет определяться по согласованию с ГТК и ГПК для каждого пункта пропуска с учетом пропускной способности».
Изменения, как утверждается, «направлены на повышение эффективности планирования грузоперевозок».