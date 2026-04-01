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Российским вузам выставили квоту по отправке студентов на войну

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  • 1.04.2026, 10:29
  • 9,916
Российским вузам выставили квоту по отправке студентов на войну

Задачу перед ректорами поставил министр науки и высшего образования РФ.

Российские власти потребовали от крупнейших вузов страны отправить на войну не менее 2% от числа обучающихся студентов. Соответствующую задачу перед ректорами учебных заведений в начале 2026 года поставил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, сообщили Faridaily осведомленные источники.

Согласно данным за 2025 год, в российских вузах обучались 2,2 млн мужчин. В случае выполнения учебными заведениями требования властей контракты с Минобороны заключат 44 тыс. человек. Если такой же план стоит перед техникумами, то это число увеличится до 76 тыс., отмечает Faridaily.

Администрации вузов и техникумов по всей России с конца прошлого года стали настойчиво предлагать студентам взять академический отпуск и заключить контракт с Минобороны. Учащихся заманивают отдельными доплатами и запугивают отказом в пересдаче «хвостов». В основном студентов вербуют в войска беспилотных систем (ВБС). По данным «Важных историй», военное ведомство до конца 2026 года планирует набрать в новый род войск 78,8 тыс. человек. В документах, с которыми ознакомилось издание, говорилось, что 58 тыс. человек должны быть набраны из студентов, выпускников курсов по управлению БПЛА, бывших военнослужащих авиационных частей и «граждан женского пола» с соответствующей подготовкой. Остальные 20,8 тыс. военнослужащих планируется набрать переводом на контракт солдат срочной службы и действующих военных из других подразделений.

При этом вербовка россиян в ВБС забуксовала, писали провоенные блогеры. На текущий момент в регионах, которые уже «пропылесосили вербовкой», на войну записывается лишь «достаточно специфический контингент, наименее пригодный к тому, чтобы стать костяком нового высокотехнологичного рода войск», отмечал Z-блогер Алексей Чадаев. По его словам, потенциально перспективные граждане отказываются от контракта, опасаясь перевода в штурмовую пехоту и бессрочной службы.

До этого юрист Артем Клыга обратил внимание, что предложенные Минобороны контракты для прохождения службы в ВБС предполагают отправку людей в пехоту в случае, если их признают непригодными для управления беспилотниками. Кроме того, такие контракты будут действовать до завершения мобилизации в России, указ о которой Владимир Путин до сих пор не подписал.

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