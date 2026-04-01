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Скандал на госТВ: белорусская девочка вручила цветы «герою» в немецкой каске

30
  • 1.04.2026, 10:53
  • 15,626
Скандал на госТВ: белорусская девочка вручила цветы «герою» в немецкой каске

В ролике к 9 Мая заметили странную деталь.

Телеканал «Беларусь 4. Гродно» в рамках предпраздничного проекта к 9 Мая выпустил ролик «Дари цветы героям!», в котором маленькая девочка вручает букет солдату в немецком шлеме Stahlhelm образца М1916 или М1918, соообшает телеграм-канал «Хартия-97%».

Данный тип экипировки использовался в Первой мировой войне, а его модификации с сохранением узнаваемой формы были характерны для Вермахта в годы Второй мировой войны.

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