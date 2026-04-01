Скандал на госТВ: белорусская девочка вручила цветы «герою» в немецкой каске 30 1.04.2026, 10:53

15,626

В ролике к 9 Мая заметили странную деталь.

Телеканал «Беларусь 4. Гродно» в рамках предпраздничного проекта к 9 Мая выпустил ролик «Дари цветы героям!», в котором маленькая девочка вручает букет солдату в немецком шлеме Stahlhelm образца М1916 или М1918, соообшает телеграм-канал «Хартия-97%».

Данный тип экипировки использовался в Первой мировой войне, а его модификации с сохранением узнаваемой формы были характерны для Вермахта в годы Второй мировой войны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com