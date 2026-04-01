Reuters: «Идеальный шторм» на нефтяном рынке обрушил прибыль компании друга Путина 1 1.04.2026, 10:51

5,642

Над Сечиным и «Роснефтью» сгущаются тучи.

Чистая прибыль крупнейшей российской нефтедобывающей компании «Роснефть» за 2025 год обвалилась на 73% – до 293 млрд рублей (3,60 млрд долларов), говорится в обнародованном отчете нефтедобывающей компании.

Агентство Reuters объясняет, что чистая прибыль нефтяного гиганта резко упала из-за высоких процентных ставок, высокого налога на прибыль, а также санкций.

По словам давнего соратника российского диктатора Владимира Путина – генерального директора «Роснефти» Игоря Сечина, в прошлом году российская нефтяная отрасль оказалась в «идеальном шторме» негативных геополитических факторов и жестких внутренних макроэкономических условий.

«Роснефть» и второй по величине нефтедобывающий концерн России «Лукойл» в октябре 2025 года попали под санкции США.

Из слов главы «Роснефти» следует, что даже скачок цен на нефть после начала войны на Ближнем Востоке не обеспечил компании «долларовый дождь». Сечин отметил, что высокие цены на нефть в значительной степени компенсируются ростом стоимости перевозок российского «черного золота», а также страховых и других расходов.

Он отметил, что в марте фрахтовые ставки на перевозку российской нефти в Индию из портов Балтийского моря превысили 20 долларов за баррель, что в 10 раз превышает расходы на доставку нефти из России в Европу в начале 2022 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com