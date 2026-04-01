закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 7:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В метро Минска произошел опасный инцидент с дверью вагона

18
  • 1.04.2026, 11:15
  • 7,024
В метро Минска произошел опасный инцидент с дверью вагона

Видео стало напоминанием о правиле безопасности.

В минских чатах завирусилось видео из метро, которое наглядно демонстрирует, почему не стоит игнорировать «дежурную» надпись на дверях вагонов подземки, призывающую пассажиров «не прислоняться» к ним во время движения, пишет Telegraf.news.

На коротком видео, снятом в одном из вагонов метро, видно, что поезд несётся по туннелю с приоткрытой дверью, в нарушение техники безопасности и требований к безопасности пассажирских перевозок. Почему так произошло, автор видео не уточняет - не заперлась ли дверь до конца на станции или же приоткрылась по ходу движения, остаётся неясным.

Утверждается, что на кадрах - состав столичной подземки с «красной» ветке, а именно - один из поездов «Минск 2024» производства российского завода «Метровагонмаш». Однако в самом Минском метрополитене пока эту информацию никак не комментировали.

Кстати, средняя эксплуатационная скорость поездов Минского метрополитена составляет около 40-45 км/ч, а максимальная скорость движения на перегонах в туннелях может достигать 80 км/ч. Так что такая поездка с открытыми дверями вагона могла иметь печальные последствия для пассажиров.

Этот инцидент лишний раз доказывает, что легендарная надпись на дверях вагонов метро «Не прислоняться» - не пустая прихоть метрополитена, а вполне обоснованное требование по безопасности - даже самая современная техника порой подводит и всецело полагаться на неё, пренебрегая разумными мерами предосторожностями, себе дороже.

Написать комментарий 18

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров