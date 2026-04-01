В метро Минска произошел опасный инцидент с дверью вагона 18 1.04.2026, 11:15

7,024

Видео стало напоминанием о правиле безопасности.

В минских чатах завирусилось видео из метро, которое наглядно демонстрирует, почему не стоит игнорировать «дежурную» надпись на дверях вагонов подземки, призывающую пассажиров «не прислоняться» к ним во время движения, пишет Telegraf.news.

На коротком видео, снятом в одном из вагонов метро, видно, что поезд несётся по туннелю с приоткрытой дверью, в нарушение техники безопасности и требований к безопасности пассажирских перевозок. Почему так произошло, автор видео не уточняет - не заперлась ли дверь до конца на станции или же приоткрылась по ходу движения, остаётся неясным.

Утверждается, что на кадрах - состав столичной подземки с «красной» ветке, а именно - один из поездов «Минск 2024» производства российского завода «Метровагонмаш». Однако в самом Минском метрополитене пока эту информацию никак не комментировали.

Кстати, средняя эксплуатационная скорость поездов Минского метрополитена составляет около 40-45 км/ч, а максимальная скорость движения на перегонах в туннелях может достигать 80 км/ч. Так что такая поездка с открытыми дверями вагона могла иметь печальные последствия для пассажиров.

Этот инцидент лишний раз доказывает, что легендарная надпись на дверях вагонов метро «Не прислоняться» - не пустая прихоть метрополитена, а вполне обоснованное требование по безопасности - даже самая современная техника порой подводит и всецело полагаться на неё, пренебрегая разумными мерами предосторожностями, себе дороже.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com