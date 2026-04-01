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«Белавиа» устроила распродажу билетов в Грузию

  • 1.04.2026, 11:59
  • 4,040
«Белавиа» устроила распродажу билетов в Грузию

Билеты из Минска подешевели до 40%.

Авиакомпания «Белавиа» объявила о распродаже билетов по тарифу «Промо» на рейсы из Минска в два города Грузии — Кутаиси и Тбилиси. Скидки до 40% доступны только 1 и 2 апреля для путешествий с вылетом до 31 мая включительно.

Стоимость билетов по акции стартует от 775 рублей за перелет туда и обратно в Кутаиси и от 882 рублей — в Тбилиси. Оформить можно как поездку в обе стороны, так и билет в одном направлении.

Количество мест по промотарифу ограничено, а их доступность зависит от конкретных рейсов.

Купить билеты можно на официальном сайте belavia.by, при этом ввод промокодов не требуется — тариф «Промо» отображается в системе автоматически и отмечен специальной маркировкой. Скидка распространяется только на базовую стоимость перелета и не включает таксы и сборы.

Максимальный срок пребывания в пункте назначения по маршруту туда-обратно составляет один месяц, а сам маршрут должен выполняться последовательно, начиная с первого сегмента. В случае пропуска первого участка перелета билет аннулируется полностью без возможности возврата средств. Кроме того, обмен билетов по тарифу «Промо» не предусмотрен, а при комбинировании с другими тарифами применяются условия именно «Промо» на весь маршрут.

Скидки для детей в возрасте от 2 до 12 лет на данный тариф не распространяются.

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