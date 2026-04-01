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Михаила Грабовского обвинили в нападении на человека в Канаде

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  • 1.04.2026, 12:10
  • 5,404
Михаила Грабовского обвинили в нападении на человека в Канаде
Михаил Грабовский

Бывший белорусский игрок НХЛ стал фигурантом дела.

Бывший форвард сборной Беларуси Михаил Грабовский был обвинен в нападении после инцидента на матче детской хоккейной лиги в Маркхэме (Онтарио), который произошел в марте.

Согласно судебным документам, обвинение было официально предъявлено 30 марта, первое заседание суда назначено на 12 июня в Ньюмаркете (Онтарио). В полиции региона Йорк сообщили, что 14 марта сотрудники выезжали в местный общественный центр Маркхэма по сообщению о нападении, а пострадавший был доставлен в больницу с лёгкими травмами, пишет Toronto Sun.

В судебных документах утверждается, что Грабовский совершил нападение на Уоррена Купера.

По данным Toronto Star, обвинение связано с предполагаемым конфликтом между тренерами после матча плей-офф для игроков до 15 лет, который состоялся ранее в этом месяце, в котором встречались команды Markham Waxers и York-Simcoe Express.

На сайтах команд указано, что Грабовский является главным тренером Waxers, а Купер — главным тренером Express.

Отвечая на вопрос о возможных дисциплинарных мерах, Ассоциация хоккея Онтарио заявила, что знает о ситуации и «не одобряет подобное поведение», добавив, что не будет давать дальнейших комментариев, пока продолжается полицейское расследование.

В качестве условия освобождения Грабовскому запрещено связываться с Купером или посещать любые места, где, как известно, может находиться Купер.

42‑летний Грабовский провёл 340 игр за «Торонто Мейпл Лифс» с 2008 по 2013 год, а всего в НХЛ сыграл 534 матча за «Торонто Мейпл Лифс», «Монреаль Канадиенс», «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Он завершил карьеру в 2019 году.

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