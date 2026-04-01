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В Венгрии преимущество оппозиционной партии «Тиса» над партией Орбана продолжает расти

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  • 1.04.2026, 12:41
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В Венгрии преимущество оппозиционной партии «Тиса» над партией Орбана продолжает расти

Разрыв в пользу «Тисы» увеличился до 16 процентных пунктов.

Разница между оппозиционной партией «Тиса» и партией действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес» накануне парламентских выборов продолжает увеличиваться.

Об этом свидетельствует последний опрос, проведенный Исследовательским центром 21, передает Telex.

Согласно опросу, проведенному с 23 по 28 марта 2026 года среди 1500 респондентов, разрыв в пользу «Тисы» увеличился до 16 процентных пунктов среди тех, кто, вероятно, проголосует, и до 19 процентных пунктов среди тех, кто точно проголосует, с распределением голосов 56 к 37.

Среди общего населения исследователи зафиксировали разницу в 12 процентных пунктов, что означает, что «Тиса» может иметь примерно на 900 тысяч больше избирателей в стране, чем «Фидес».

По данным исследовательского центра, благодаря активной кампании три недели назад разрыв между двумя основными партиями среди избирателей составил 10 процентных пунктов, а среди тех, кто точно пойдет голосовать – 14 процентных пунктов.

Поэтому исследование свидетельствует, что с января оппозиционная партия во главе с Петером Мадяром сумела привлечь новых избирателей.

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