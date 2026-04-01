Российские суда «прячутся» в норвежских фьордах 6 1.04.2026, 13:37

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Однако дело не в плохой погоде.

С 2022 года российские суда более 230 раз заходили в норвежские фьорды под предлогом укрытия от непогоды. Однако власти Норвегии все чаще подозревают, что такие заходы могут использоваться для разведывательной деятельности, пишет The Barents Observer (перевод — сайт Charter97.org).

По данным Объединенного штаба вооруженных сил Норвегии, с начала полномасштабного вторжения России в Украину 131 судно получило разрешение на укрытие, а общее число заходов превысило 230. При этом часть судов оставалась во фьордах до 10 дней — дольше, чем длились неблагоприятные погодные условия.

Особое внимание вызывает активность российских рыболовецких компаний. После обновления Морской доктрины РФ в 2022 году Москва допустила использование гражданских судов, включая траулеры, в военных целях. Впоследствии крупнейшие компании Norebo и Murman Seafood попали под санкции ЕС и Норвегии.

Норвегия обладает одной из самых развитых подводных инфраструктур в мире: тысячи километров газо- и нефтепроводов, а также кабели связи проходят по дну Баренцева, Норвежского и Северного морей. По оценке спецслужб, именно эти объекты могут быть целью скрытого наблюдения.

В ежегодном отчете Службы безопасности Норвегии за 2026 год прямо указано, что российские спецслужбы используют гражданские суда для сбора данных об инфраструктуре и военной активности. Некоторые траулеры, по словам береговой охраны, способны картографировать подводные объекты.

Несмотря на риски, большинство запросов на укрытие по-прежнему одобряются. Военные утверждают, что суда проходят проверку, а зоны стоянки заранее определяются.

Тем не менее, эксперты отмечают: активность российских судов размывает грань между гражданским судоходством и возможными разведоперациями, усиливая напряженность в северных водах Европы.

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