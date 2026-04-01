закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 7:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российские суда «прячутся» в норвежских фьордах

6
  • 1.04.2026, 13:37
  • 4,748
Российские суда «прячутся» в норвежских фьордах

Однако дело не в плохой погоде.

С 2022 года российские суда более 230 раз заходили в норвежские фьорды под предлогом укрытия от непогоды. Однако власти Норвегии все чаще подозревают, что такие заходы могут использоваться для разведывательной деятельности, пишет The Barents Observer (перевод — сайт Charter97.org).

По данным Объединенного штаба вооруженных сил Норвегии, с начала полномасштабного вторжения России в Украину 131 судно получило разрешение на укрытие, а общее число заходов превысило 230. При этом часть судов оставалась во фьордах до 10 дней — дольше, чем длились неблагоприятные погодные условия.

Особое внимание вызывает активность российских рыболовецких компаний. После обновления Морской доктрины РФ в 2022 году Москва допустила использование гражданских судов, включая траулеры, в военных целях. Впоследствии крупнейшие компании Norebo и Murman Seafood попали под санкции ЕС и Норвегии.

Норвегия обладает одной из самых развитых подводных инфраструктур в мире: тысячи километров газо- и нефтепроводов, а также кабели связи проходят по дну Баренцева, Норвежского и Северного морей. По оценке спецслужб, именно эти объекты могут быть целью скрытого наблюдения.

В ежегодном отчете Службы безопасности Норвегии за 2026 год прямо указано, что российские спецслужбы используют гражданские суда для сбора данных об инфраструктуре и военной активности. Некоторые траулеры, по словам береговой охраны, способны картографировать подводные объекты.

Несмотря на риски, большинство запросов на укрытие по-прежнему одобряются. Военные утверждают, что суда проходят проверку, а зоны стоянки заранее определяются.

Тем не менее, эксперты отмечают: активность российских судов размывает грань между гражданским судоходством и возможными разведоперациями, усиливая напряженность в северных водах Европы.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров