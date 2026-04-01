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Почему люди не отвечают сразу на сообщения

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  • 1.04.2026, 14:00
  • 4,834
Почему люди не отвечают сразу на сообщения

Дело не только в желании.

Задержка с ответом на сообщения в мессенджерах не всегда означает отсутствие интереса или игнорирование. Как отмечают специалисты, скорость ответа чаще связана с ментальной и эмоциональной нагрузкой, чем с приоритетом собеседника, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на распространенное мнение, что «ответить можно за пару секунд», на практике это не всегда так. Даже короткое сообщение требует внимания: нужно подобрать слова, учесть тон и возможную реакцию собеседника. Когда человек устал или перегружен, даже простые действия могут казаться сложными.

Эксперты объясняют это явлением когнитивной нагрузки — когда умственные ресурсы ограничены, выполнение даже несложных задач откладывается. Особенно это касается сообщений, требующих вдумчивого ответа: обсуждения личных тем, возобновления старых контактов или деловой переписки.

Интересно, что быстрее всего люди отвечают тем, с кем чувствуют себя комфортно — близким друзьям и семье. В таких случаях нет давления «сказать идеально». Напротив, более значимые или сложные разговоры часто откладываются, поскольку требуют большего эмоционального вовлечения.

При этом не все задержки связаны с усталостью. Иногда люди сознательно избегают ответа — из-за дискомфорта, неуверенности или низкого приоритета разговора.

Специалисты подчеркивают, что в эпоху постоянной связи доступность не равна готовности к общению. Поэтому медленный ответ не всегда стоит воспринимать как признак равнодушия — иногда это попытка ответить более вдумчиво.

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