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Мастер-класс по военной дипломатии от Зеленского

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  • 1.04.2026, 14:11
  • 3,728
Мастер-класс по военной дипломатии от Зеленского
Владимир Зеленский
Фото: Getty Images

Украинский лидер успешно посетил Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце марта совершил стремительное турне по странам Персидского залива, продемонстрировав растущее влияние Киева на мировой арене и его новые возможности в сфере безопасности, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

В ходе визита украинский лидер посетил Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар. На фоне войны с Ираном эти страны заинтересовались украинским опытом противодействия дронам и уже ранее обращались к Киеву за помощью в укреплении противовоздушной обороны.

По итогам поездки Зеленский объявил о подписании «исторических» соглашений в сфере безопасности. Детали не раскрываются, однако ожидается, что Украина будет делиться технологиями и опытом борьбы с беспилотниками в обмен на финансовую поддержку, инвестиции и энергетическое сотрудничество.

Интерес стран региона к Украине объясняется новыми угрозами: традиционные системы ПВО, такие как Patriot, оказываются слишком дорогими и неэффективными против массовых атак дронов. В то же время Украина за годы войны с Россией стала одним из мировых лидеров в разработке дешевых и массовых средств противодействия беспилотникам.

Украинские компании уже создают дроны-перехватчики, способные интегрироваться в существующие системы обороны. При поддержке богатых стран Персидского залива их производство может резко вырасти.

Поездка Зеленского также изменила восприятие Украины. Если ранее страна ассоциировалась в основном с получателем помощи, то теперь она все чаще рассматривается как полноценный партнер в сфере безопасности и технологий.

Эксперты отмечают, что этот визит стал важным шагом в укреплении международных позиций Киева и примером эффективной военной дипломатии в условиях затяжного конфликта.

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