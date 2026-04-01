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В домах белорусов начали отключать отопление

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  • 1.04.2026, 14:23
  • 3,100
В домах белорусов начали отключать отопление

Первое решение приняли на юге.

В Беларуси начали отключать отопление в жилых домах — первым такое решение приняли в Мозырском районе. Об этом сообщил Telegram-канал «Мозырь News».

Согласно информации, Мозырский райисполком постановил с 1 апреля прекратить подачу тепла в жилом фонде и общежитиях, а также в общественных и административных зданиях, банях, театрах, учреждениях образования (кроме школ и детских садов) и на промышленных объектах.

Мозырь входит в число крупнейших городов страны, занимая 11-е место по численности населения — здесь проживает около 104 тысяч человек.

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