В домах белорусов начали отключать отопление

В домах белорусов начали отключать отопление6
- 1.04.2026, 14:23
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Первое решение приняли на юге.
В Беларуси начали отключать отопление в жилых домах — первым такое решение приняли в Мозырском районе. Об этом сообщил Telegram-канал «Мозырь News».
Согласно информации, Мозырский райисполком постановил с 1 апреля прекратить подачу тепла в жилом фонде и общежитиях, а также в общественных и административных зданиях, банях, театрах, учреждениях образования (кроме школ и детских садов) и на промышленных объектах.
Мозырь входит в число крупнейших городов страны, занимая 11-е место по численности населения — здесь проживает около 104 тысяч человек.