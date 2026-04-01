Украина запускает «Вертикальный газовый коридор» 2 1.04.2026, 14:27

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Как он будет работать?

Украина и Болгария договорились о развитии «Вертикального газового коридора», что позволит существенно расширить объемы транспортировки природного газа.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Отмечается, что проект «Вертикального газового коридора» обеспечивает доступ к диверсифицированным источникам поставок природного газа для стран региона. После завершения его реализации пропускная способность маршрута может достичь около 10 млрд куб. м газа в год.

Это также открывает дополнительные возможности для расширения сотрудничества в сфере поставок и хранения газа, в частности с использованием украинских подземных газохранилищ.

По словам Шмыгаля, параллельно Минэнерго продолжает активную работу по развитию других перспективных направлений поставок природного газа в Украину. В частности, польский маршрут открывает доступ к LNG-терминалам в Польше, Литве и Германии, а также к ресурсам норвежской добычи через газопровод Baltic Pipe.

Также в последнее время достигнута договоренность с польскими партнерами об увеличении мощности импорта газа до 6,7 млрд куб. м в год до конца апреля текущего года.

«Реализация указанных инициатив обеспечит Украине доступ к природному газу из разных источников, будет способствовать укреплению энергетической безопасности государства и региона, а также углублению интеграции Украины в европейский энергетический рынок и ЕС», - подчеркнул министр энергетики.

Напомним, ранее Financial Times писало, что мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) оказался перед критическим вызовом из-за блокирования поставок из Персидского залива.

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