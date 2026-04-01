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Под Путиным зашаталось

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  • Юрий Федоренко
  • 1.04.2026, 14:32
  • 6,774
Под Путиным зашаталось
Юрий Федоренко

Население России выходит из состояния «боевого транса».

В РФ продолжают снижаться рейтинги власти. По данным всероссийского центра изучения общественного мнения, деятельность правительства одобряют лишь 42,6% россиян (минус 2,8 процентного пункта за неделю). Также падает уровень поддержки правящей партии «Единая Россия» — до 29,3% против 33,8% в середине января.

Уровень одобрения «деятельности президента» остается относительно высоким — около 70%. Но, во-первых, это на два процентных пункта меньше, чем неделей ранее. Во-вторых, в феврале наблюдалась похожая динамика: рейтинг доверия также просел на несколько пунктов. Это дает основания говорить об устойчивой, долгосрочной тенденции.

В-третьих — и это главное — ниже нынешних показателей рейтинг Путина опускался только до полномасштабного вторжения. Это означает, что население России постепенно выходит из состояния «боевого транса». До настоящего прозрения еще далеко, но первые сомнения в «непогрешимости» Кремля уже появляются.

В то же время стоит помнить: любой опрос в тоталитарном обществе не отражает полной картины. Даже если социологи формально придерживаются методологии (что само по себе под вопросом), искренность респондентов остается сомнительной.

По мнению социологов, главным триггером падения доверия в марте стали отключение мобильного интернета и блокировка Telegram. На этом фоне произошли даже единичные протесты. Попытки организовать митинги зафиксированы в 26 городах РФ. В большинстве случаев все завершалось задержаниями: силовики паковали небольшие группы пикетчиков в автозаки. В частности, в Москве на Болотной площади задержали более десятка человек.

Пока нет оснований полагать, что эти акции перерастут в полноценное общественное сопротивление. Режим годами системно зачищал политическое поле. Большинство так называемых «оппозиционных лидеров» либо в изгнании, либо в тюрьмах, либо уже убиты. В результате нынешние протестующие лишены лидерства, идеологии и четкой программы действий.

Теоретически можно представить «линейную» динамику, когда протест постепенно нарастает, как снежный ком. Но это маловероятно. Социальные процессы, как правило, развиваются не равномерно, а волнами.

Сегодня режим имеет достаточно ресурсов, чтобы подавить отдельные всплески недовольства. Он продолжает зачищать пространство от «нежелательных элементов» и монополизирует информационные потоки.

Но есть другая, более глубинная динамика. Рейтинги будут падать, а «молчаливое недовольство» — накапливаться: кухонные разговоры, раздражение, усталость, ощущение безысходности. Параллельно будут обостряться экономические, социальные, этнические и экологические проблемы. Это означает, что за одной волной неизбежно придет другая — более сильная.

Социологи хорошо знают: отсутствие демократических инструментов и невозможность «выпустить пар» легальным путем со временем приводят к радикализации. Механизм разрушения недоимперии уже запущен — и часы тикают. Мы не знаем, каким именно будет сценарий распада этой «тюрьмы народов», но точно знаем: война на истощение ускоряет этот исторический процесс.

Только после падения нашего векового врага украинцы смогут чувствовать себя в безопасности. Мы делаем все возможное, чтобы нашим детям и внукам больше никогда не угрожало нашествие с Востока. Держим строй. Двигаемся дальше. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

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