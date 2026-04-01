Лукашенко занервничал из-за состояния армии

Лукашенко занервничал из-за состояния армии10
- 1.04.2026, 14:40
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Правитель рассказал о «гадостях».
Лукашенко заявил о «гадостях» в белорусской армии, которые не стоит показывать «врагам». Об этом диктатор заявил на встрече с военными сегодня, 1 апреля.
«Эта проверка проводилась, как я уже сказал, масштабно и, как никогда, очень жестко. Она освещалась в средствах массовой информации. Сразу скажу, что освещалась так, как, может быть, большинству из вас хотелось бы. Потому что всю гадость, которая в нашей армии есть, а ее предостаточно, ну, не хотелось бы показывать, прежде всего, нашим потенциальным противником, может быть, и врагам. Не хотелось», — сказал он.
Отметим, ранее Лукашенко заявил, что готовится к войне.