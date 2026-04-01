«У Трампа остался один вариант, чтобы разблокировать Ормузский пролив» 9 1.04.2026, 14:47

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Военный эксперт раскрыл детали.

Разблокировать Ормузский пролив можно только с помощью наземной операции в Иране. Об этом заявил основатель БО «Реактивная почта», военный эксперт Павел Нарожный в эфире «Украинского радио».

По его словам, проблема Ормузского пролива заключается в том, что есть целый ряд стран, которые добывают нефть, которую нужно транспортировать через очень узкий Ормузский пролив. На берегу в Иране расположены горы, где очень легко спрятать артиллерийскую установку или пехоту. Береговая линия довольно изрезанная, поэтому там можно спрятать морские дроны или судно со спецназом.

«Президент США Дональд Трамп оказался в очень интересной ситуации. По сути, он разгромил экономику и военно-промышленный комплекс Ирана, но не остановил Иран. У иранцев есть большой запас ракет и артиллерийских снарядов, дронов и т. д., которые они прячут в горах, глубоко в туннелях, которые они успели построить за все это время. Они угрожают танкерам и кораблям, проходящим через Ормузский пролив. У Трампа остался один вариант, чтобы разблокировать Ормузский пролив. Это высадить на берег военных. А это означает большое количество человеческих потерь», – пояснил Нарожный.

Война, которую ощущают американцы

Эксперт подчеркнул, что Трамп пришел на пост с лозунгом «Ни одной новой войны». Вместо этого он начал новую войну, которая привела к последствиям, которые ощущает каждый американец.

«Выросли цены на бензин. Трамп дистанцировался, что это, якобы, не его война. Свои проблемы он решил в Иране. А кто хочет торговать с Саудовской Аравией, должен, вроде бы, сам решать эти проблемы. А в Америке есть собственная нефть и газ. Подход очень интересный. Трампу плевать на последствия войны. Это уже его второй президентский срок. На третий он не пойдет. Разгромом Ирана он хочет закончить свой второй президентский срок. Однако этого не произошло. Он застрял в очень нездоровой ситуации, из которой непонятно, какой может быть выход», – подчеркнул он.

России сейчас выгодна дестабилизация на Ближнем Востоке

«Российские спутники делали снимки американских баз перед атакой. И передавали Ирану разведывательную информацию. Зафиксированы ударные дроны российского производства на некоторых военных базах. То, что Россия помогает иранскому режиму – это очевидно. Повышение цен на нефть для россиян играет очень важную стратегическую роль. Продать нефть по высоким ценам – это глоток свежего воздуха для России. Они будут делать все для дестабилизации на Ближнем Востоке. Война на Ближнем Востоке – это продолжение похода диктаторских режимов против мирового порядка и западной цивилизации», – резюмировал Нарожный.

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