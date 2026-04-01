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«Почему вы не едете в Вологду?»

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  • 1.04.2026, 14:58
  • 10,676
«Почему вы не едете в Вологду?»

Россиянке рассказали, почему ее не ждут в Беларуси.

Пользовательница Threads под ником sezartis на протяжении последних суток написала несколько постов, в которых спросила мнение подписчиков о переезде в другую страну. Обсуждались несколько вариантов – Сербия, Казахстан, Беларусь.

«Понимаю, что Сербию мы не потянем, а переезд в Беларусь — вполне. Культура, кухня, люди, язык — всё очень классное, мест много хороших и красивых. Рабочие места отнимать не будем — с мужем работаем онлайн, ну разве что может быть учеников поищу из Беларуси — моим стало очень сложно заниматься со мной английским, сегодня настрадались с ВПН», — написала она в одном из постов.

Белорусы оставили под постами десятки комментариев. Приведем самые популярные:

— Россияне, а почему вы едете в Беларусь, а не на оккупированные новые территории?

— Мы вам не рады. Оставайтесь у себя

— Менять шило на мыло. Так себе идея. Поинтересуйтесь, сколько из Беларуси сбежало. Наверное, не просто так.

— Почему вы не едете в Вологду?

— Вот таким образом идет тихая оккупация, потом будут требовать убрать все, что на белорусском языке.

— Как смешно видеть такие посты, уезжать на пятый год войны, только потому что интернетик прищемили. Вы поддерживали все это время убийства. Оставайьесь дома, не хватало еще, чтобы вы русский мир в Беларусь звали.

— И вы не будете требовать убрать надписи на белорусском языке и объявлять движение в общественном транспорте на русском, потому что вы не понимаете белорусский?

— Пятый год войны, но единственное, что беспокоит — проблемы с интернетом. Ваши уже понаехали в 2020-м, из-за чего почти миллиону беларусов пришлось уехать, ещё и вы лезете.

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