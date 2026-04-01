«Разбившийся в Крыму Ан-26 перевозил не простых военных» 2 1.04.2026, 15:12

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Эксперт оценил вероятность внешнего удара по самолету.

Российский военно-транспортный самолет Ан-26, который 31 марта разбился во временно оккупированном Крыму, вероятно, перевозил офицерский состав. Такое мнение на YouTube-канале The Breakfast Show высказал военный эксперт Юрий Федоров.

«Единственное, что можно предположить, – на борту самолета находились не контрактники, не наемники, не рядовые – их такими рейсами не перевозят, как правило. Находился, вероятно, какой-то командный состав, какая-то группа офицеров летела в Крым. Вот, собственно, что можно сказать: очередной не самый серьезный, не впечатляющий эпизод продолжающейся российско-украинской войны», – сказал эксперт.

По его словам, катастрофа произошла, скорее всего, не в результате «внешнего воздействия» – удара украинских зенитных ракет, беспилотников и т. п. Теоретически, отметил Федоров, украинский дрон может пролететь где-то недалеко от трассы, по которой следуют российские военные самолеты. Однако, подчеркнул он, такое «столкновение» беспилотника с самолетом крайне маловероятно.

«Если говорить о зенитных ракетах, то они, скорее всего, не долетят из Украины до оккупированного Крыма. И вообще, нет смысла тратить крайне дорогие ракеты, которые используются для комплексов Patriot (другие просто туда не долетят), для того, чтобы сбить какой-то военный самолет, даже если он перевозит личный состав... Затраты намного больше, чем потенциальная выгода», – сказал Федоров.

По его мнению, единственное объяснение аварии – человеческий фактор или техническая неисправность, которая также зависит от человека. Как пояснил эксперт, самолет должны были подготовить к полету, должным образом проверить борт перед вылетом.

Авиакатастрофа российского Ан-26

Напомним, российский военно-транспортный самолет Ан-26 разбился в Крыму, в результате чего погибли 29 человек, находившихся на борту. По данным российских СМИ, ссылавшихся на Министерство обороны РФ, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Речь шла о том, что связь с бортом была потеряна во вторник, 31 марта, около 18:00 по местному времени во время планового полета над Крымом. Затем самолет врезался в скалу. Погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира. Известно, что Ан-26 может перевозить до 40 пассажиров.

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