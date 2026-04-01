закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 7:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Разбившийся в Крыму Ан-26 перевозил не простых военных»

2
  • 1.04.2026, 15:12
  • 9,482
«Разбившийся в Крыму Ан-26 перевозил не простых военных»

Эксперт оценил вероятность внешнего удара по самолету.

Российский военно-транспортный самолет Ан-26, который 31 марта разбился во временно оккупированном Крыму, вероятно, перевозил офицерский состав. Такое мнение на YouTube-канале The Breakfast Show высказал военный эксперт Юрий Федоров.

«Единственное, что можно предположить, – на борту самолета находились не контрактники, не наемники, не рядовые – их такими рейсами не перевозят, как правило. Находился, вероятно, какой-то командный состав, какая-то группа офицеров летела в Крым. Вот, собственно, что можно сказать: очередной не самый серьезный, не впечатляющий эпизод продолжающейся российско-украинской войны», – сказал эксперт.

По его словам, катастрофа произошла, скорее всего, не в результате «внешнего воздействия» – удара украинских зенитных ракет, беспилотников и т. п. Теоретически, отметил Федоров, украинский дрон может пролететь где-то недалеко от трассы, по которой следуют российские военные самолеты. Однако, подчеркнул он, такое «столкновение» беспилотника с самолетом крайне маловероятно.

«Если говорить о зенитных ракетах, то они, скорее всего, не долетят из Украины до оккупированного Крыма. И вообще, нет смысла тратить крайне дорогие ракеты, которые используются для комплексов Patriot (другие просто туда не долетят), для того, чтобы сбить какой-то военный самолет, даже если он перевозит личный состав... Затраты намного больше, чем потенциальная выгода», – сказал Федоров.

По его мнению, единственное объяснение аварии – человеческий фактор или техническая неисправность, которая также зависит от человека. Как пояснил эксперт, самолет должны были подготовить к полету, должным образом проверить борт перед вылетом.

Авиакатастрофа российского Ан-26

Напомним, российский военно-транспортный самолет Ан-26 разбился в Крыму, в результате чего погибли 29 человек, находившихся на борту. По данным российских СМИ, ссылавшихся на Министерство обороны РФ, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Речь шла о том, что связь с бортом была потеряна во вторник, 31 марта, около 18:00 по местному времени во время планового полета над Крымом. Затем самолет врезался в скалу. Погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира. Известно, что Ан-26 может перевозить до 40 пассажиров.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров