Популярный банк вводит новшество для белорусов

Популярный банк вводит новшество для белорусов2
- 1.04.2026, 15:19
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Уже с 1 мая.
Один из крупнейших банков Беларуси «Белагропромбанк» ограничит снятие денежных средств за пределами Беларуси.
Лимит начнет действовать с 1 мая текущего года.
Как сообщается, максимальная сумма выдаваемых денежных средств в сутки составит 10 000 рублей (в эквиваленте).
Из них только 500 рублей (либо эквивалент) доступны для снятия бесконтактным способом, в том числе с использованием реквизитов карточек (токенов, сгенерированных в мобильных платежных сервисах).