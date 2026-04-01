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Популярный банк вводит новшество для белорусов

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  • 1.04.2026, 15:19
  • 4,884
Популярный банк вводит новшество для белорусов

Уже с 1 мая.

Один из крупнейших банков Беларуси «Белагропромбанк» ограничит снятие денежных средств за пределами Беларуси.

Лимит начнет действовать с 1 мая текущего года.

Как сообщается, максимальная сумма выдаваемых денежных средств в сутки составит 10 000 рублей (в эквиваленте).

Из них только 500 рублей (либо эквивалент) доступны для снятия бесконтактным способом, в том числе с использованием реквизитов карточек (токенов, сгенерированных в мобильных платежных сервисах).

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