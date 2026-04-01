Дубайские шейхи в шоке 4 Сергей Фурса

1.04.2026, 15:21

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Кружили-кружили Трампа — и получили.

Рынки поверили, что Трамп готовит почву уже для третьего TACO. Которое его снова заставляют сделать те же рынки. Единственное, что еще может влиять на поведение Трампа. И вот Трамп говорит о 2−3 неделях, нефть летит ниже 100 долларов за баррель, а американские рынки акций показывают едва ли не лучший день за год, добавляя под 3 процента.

Парадокс в том, что если рынки поверят слишком сильно, давление на Трампа со стороны цен на нефть, стоимости американского долга и динамики рынка акций уменьшится, то 2−3 недели Трампа превратятся в 2−3 недели Арестовича.

Тем более, это было уже. Трамп такое уже говорил. А потом передумал.

И, конечно, завершение бомбометания Ирана со стороны Израиля и США не гарантирует завершения энергетического кризиса. Иран автоматически пролив не разблокирует. Хотя, скорее, приближает нас к дальнейшему снижению стоимости нефти. Что не может не радовать, потому что высокие цены на нефть слишком радуют Путина. И вдохновляют россиян на новые ультиматумы.

Нас же радует, что полностью использовать время высоких цен на нефть Путин не может. Благодаря добрым украинским дронам, которые смогли реально обвалить физический объем экспорта россиян. Невероятный успех тех, кто их запускал. И производил.

Обвалить, по крайней мере, временно. И если Трамп таки окончательно сдаст назад, то выгоды россиян от его войны будут очень ограничены. И мы вновь сконцентрируемся на огромной дыре в бюджете Путина, которую не перекроют никакие внешние кредиты, падении ВВП России и других приятных новостей со стороны российской экономики. Но для этого Трамп должен как можно скорее слиться.

Хотя, кроме бюджета, есть вопрос истощенности запасов ракет перехватчиков. И это реальный вызов для Украины следующей зимой. Поэтому вопрос энергетического перемирия остается актуальным даже на фоне горящих российских портов. Потому что удары по нашим энергетическим объектам — это не только давление на моральное состояние тыла, но и значительный удар по экономике. В этом году, если удары по энергетике будут продолжаться, это будет стоить нам 2,5% ВВП.

И больше всех в шоке дубайские шейхи. Кружили-кружили Трампа — и получили. Без смены режима в Иране Дубай теперь всегда будет рассматриваться как территория, где «могут повторить». Плохая история для территории, привлекавшей деньги со всего мира, в частности, образом абсолютной безопасности. Хотя это, конечно, их проблемы. Которые нас касаются только пониманием того, что этим ребятам надо будет очень много украинских дронов. Про запас.

Сергей Фурса, «Фейсбук»

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