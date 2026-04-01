Украинский летчик рассказал, как Россия могла потерять два самолета за сутки 4 1.04.2026, 20:06

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Роман Свитан

Есть несколько версий.

Россия за сутки потеряла в оккупированном Крыму сразу два военных самолета — Су-34 и Ан-26. Обстоятельства их уничтожения или крушения остаются неясными и вызывают множество вопросов.

Что на самом деле могло произойти с этими самолетами? Об этом сайт Charter97.org поговорил с полковником ВСУ в запасе, военным экспертом и летчиком-инструктором Романом Свитаном:

— Скорее всего, Су-34 гонялся за дронами ВСУ. Это связано с тем, что у россиян сейчас наблюдается нехватка зенитно-ракетных комплексов на направлении Крым — Новороссийск. Российские оккупанты вынуждены поднимать самолеты в воздух для перехвата. Поэтому, я думаю, он либо преследовал дроны, либо попал под дружественный огонь, либо произошла ошибка в технике пилотирования, в результате чего самолет потерпел катастрофу.

Что касается самолета Ан-26, то он врезался в скалу. То есть это также, с высокой вероятностью, ошибка в технике пилотирования. Скорее всего, летчики в условиях облачности потеряли ориентировку и допустили столкновение с рельефом. Здесь, как мне кажется, уже начинают проявляться усталостные изменения летного состава.

— Появляется информация, что на борту Ан-26 могли находиться представители высшего командования РФ. Насколько это вероятно и что об этом известно на данный момент?

— Подтверждать это российская сторона, скорее всего, не будет. Дело в том, что транспортник Ан-26 используется в основном для переброски нескольких десятков военнослужащих — это военно-транспортный самолет. В том виде, в котором он разбился, это как раз чисто транспортный вариант.

Как правило, такие самолеты используются для переброски именно командного состава, поскольку солдат подобным образом не перевозят. Там максимум может разместиться взвод или чуть больше. В основном перевозят командиров, офицеров. В этом смысле можно сказать, что да — это командный состав. Какого уровня были эти офицеры — это уже другой вопрос. Но сам факт того, что на борту находились офицеры, вполне вероятен.

— Ранее сообщалось о серьезных потерях российской ПВО в Крыму. К чему это может привести для российской армии на полуострове?

— ВСУ действительно уничтожили ПВО оккупантов на западе Крыма. При этом на востоке полуострова, в районе Керченского моста и под Феодосией, остается довольно серьезная, развернутая система противовоздушной обороны — туда мы пока добраться не можем.

Однако запад и центр Крыма на данный момент фактически зачищены от российского ПВО. Можно говорить о достижении нашими средствами поражения определенного превосходства в воздухе.

В таких условиях будут продолжаться постоянные атаки на военные объекты в самом Крыму, а также расширяться транзитные маршруты полетов в направлении Новороссийска, Туапсе, Краснодарского края, Северного Кавказа и вплоть до Каспия. Это стало возможным после нейтрализации крымского ПВО, которое ранее блокировало проход наших беспилотников в сторону Новороссийска. Сейчас это направление фактически открыто.

Не исключаю, что в ближайшее время волны атак, аналогичные тем, что в последние полторы недели фиксировались по Усть-Луге и Приморску под Санкт-Петербургом, будут переориентированы на Новороссийск. Это связано с тем, что система ПВО, противодействующая нашим стратегическим средствам на этом направлении, в значительной степени ослаблена.

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