Пять сценариев наземной операции США против Ирана 5 1.04.2026, 15:53

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Фото: Joe Raedle/Getty Images

Шансы ввода американских войск растут.

На фоне эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном аналитики все чаще обсуждают возможность наземной операции против Тегерана. Однако география страны делает подобный сценарий крайне сложным и рискованным, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты выделяют пять потенциальных направлений вторжения:

Первый — остров Харг, через который проходит до 90% иранского нефтяного экспорта. Удар по нему способен нанести серьезный экономический ущерб, но почти неизбежно вызовет резкую эскалацию и ударит по мировым энергетическим рынкам.

Второй — Ормузский пролив, (ключевая артерия https://charter97.org/ru/news/2026/3/27/678528/) глобальных поставок нефти. Контроль над ним потребовал бы масштабной военной операции против прибрежной инфраструктуры Ирана и длительного присутствия в зоне высокой напряженности.

Третье направление — спорные острова Абу-Муса и Большой и Малый Томб. Их захват имел бы символическое значение, но вряд ли изменил бы баланс сил, при этом усилив политическую напряженность в регионе.

Четвертый вариант — юго-восточный коридор Чабахар–Конарак. Он менее защищен, но удален от ключевых центров страны, что превратило бы операцию в затяжную и дорогостоящую кампанию.

Наиболее логичным считается маршрут через Абадан и Хорремшехр на юго-западе Ирана. Однако он проходит через территорию Ирака, где действуют проиранские силы, что создает риск эскалации конфликта.

Аналитики сходятся во мнении, что несмотря на кажущиеся возможности, ни один из сценариев не предлагает «чистого» решения. Любая попытка вторжения может привести к масштабной и затяжной войне с непредсказуемыми последствиями.

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