Белорусы поспорили, как правильно готовить драники 16 1.04.2026, 15:59

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Минский гастробар спросил рецепт главного белорусского блюда.

«Прямо сейчас наш повар спорит с директором, какие нужны драники в наше заведение (у нас будет славянская кухня и конечно нужны драники): один — за тонкие хрустящие, второй — за мягкие толстенькие! Помогите», — такой пост вместе с фото вариантов готового блюда появился в аккаунте минского гастробара «Лампа» в Threads.

В комментариях началась жаркая дискуссия. Белорусы начали делиться советами и рецептами приготовления драников. Большинство комментаторов сошлись на мнении, что на обеих фото – не настоящие драники.

«Ни первое, ни второе не является драниками», — написал один из них.

«На фото не драники. Лучше хрустящие, но на другую терку. Толстые обычно идут с начинкой — колдуны, картофельные зразы», — поддержал его другой комментатор.

Довольно быстро выяснилось, что универсального ответа на вопрос, как должно выглядеть одно из самых известных национальных блюд нашей страны нет.

«Диванные эксперты. Это тоже драники. В Беларуси более 200 рецептов драников, в зависимости от региона», — написал пользователь под ником schipcoffff.

Досталось авторам поста и за ошибку в названии страны, они написали его через букву «о»:

«Надеюсь, неправильное название нашей страны — это неудачная первоапрельская шутка?»

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