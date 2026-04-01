закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 7:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы поспорили, как правильно готовить драники

16
  • 1.04.2026, 15:59
  • 8,308
Белорусы поспорили, как правильно готовить драники

Минский гастробар спросил рецепт главного белорусского блюда.

«Прямо сейчас наш повар спорит с директором, какие нужны драники в наше заведение (у нас будет славянская кухня и конечно нужны драники): один — за тонкие хрустящие, второй — за мягкие толстенькие! Помогите», — такой пост вместе с фото вариантов готового блюда появился в аккаунте минского гастробара «Лампа» в Threads.

В комментариях началась жаркая дискуссия. Белорусы начали делиться советами и рецептами приготовления драников. Большинство комментаторов сошлись на мнении, что на обеих фото – не настоящие драники.

«Ни первое, ни второе не является драниками», — написал один из них.

«На фото не драники. Лучше хрустящие, но на другую терку. Толстые обычно идут с начинкой — колдуны, картофельные зразы», — поддержал его другой комментатор.

Довольно быстро выяснилось, что универсального ответа на вопрос, как должно выглядеть одно из самых известных национальных блюд нашей страны нет.

«Диванные эксперты. Это тоже драники. В Беларуси более 200 рецептов драников, в зависимости от региона», — написал пользователь под ником schipcoffff.

Досталось авторам поста и за ошибку в названии страны, они написали его через букву «о»:

«Надеюсь, неправильное название нашей страны — это неудачная первоапрельская шутка?»

Написать комментарий 16

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров