Участница конкурса красоты «оторвалась» во время дефиле в купальниках 4 1.04.2026, 16:13

14,206

Конкурсантка "Мисс Гранд Таиланд-2026" Дараторн Ютонг

Фото: Instagram

Ее асинхронный танец стал вирусным.

Конкурсантка «Мисс Гранд Таиланд-2026» прославилась в сети после асинхронного танца на сцене. Этот момент быстро завирусился в интернете, пишет «Фокус»

В видео, которое появилось в TikTok, показано участниц конкурса красоты в одинаковых купальниках. Они выполняют относительно сдержанные синхронные движения, а одна красавица решила проявиться другим способом и начала демонстрировать стремительные движения.

Позже участницу конкурса удалось идентифицировать — это Дараторн Ютонг, которая представляла тайскую провинцию Каласин. Хотя в итоге девушка вошла лишь в топ 20, ее выступление стало одним из самых популярных моментов конкурса.

Конкурс «Мисс Гранд Таиланд», в котором в этом году приняли участие 77 конкурсанток, наравне с традиционными критериями оценивания делает акцент на артистичности.

Один из участников обсуждения в комментариях добавил: «Честно говоря, именно такую энергетику я пытаюсь принести в 2026 году».

Победительницей «Мисс Гранд Таиланд 2026» стала Паттама Джитсават из Чонбури — она будет представлять страну на международном уровне.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com