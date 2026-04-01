Участница конкурса красоты «оторвалась» во время дефиле в купальниках

Участница конкурса красоты «оторвалась» во время дефиле в купальниках4
- 1.04.2026, 16:13
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Ее асинхронный танец стал вирусным.
Конкурсантка «Мисс Гранд Таиланд-2026» прославилась в сети после асинхронного танца на сцене. Этот момент быстро завирусился в интернете, пишет «Фокус»
В видео, которое появилось в TikTok, показано участниц конкурса красоты в одинаковых купальниках. Они выполняют относительно сдержанные синхронные движения, а одна красавица решила проявиться другим способом и начала демонстрировать стремительные движения.
Позже участницу конкурса удалось идентифицировать — это Дараторн Ютонг, которая представляла тайскую провинцию Каласин. Хотя в итоге девушка вошла лишь в топ 20, ее выступление стало одним из самых популярных моментов конкурса.
Конкурс «Мисс Гранд Таиланд», в котором в этом году приняли участие 77 конкурсанток, наравне с традиционными критериями оценивания делает акцент на артистичности.
Один из участников обсуждения в комментариях добавил: «Честно говоря, именно такую энергетику я пытаюсь принести в 2026 году».
Победительницей «Мисс Гранд Таиланд 2026» стала Паттама Джитсават из Чонбури — она будет представлять страну на международном уровне.