Экономика Путина попала в зону турбулентности 1.04.2026, 16:20

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Дефицит бюджета уже достиг $35 миллиардов за первые месяцы года.

Рост цен на нефть на фоне конфликта вокруг Ирана приносит России миллиардные доходы, однако эксперты предупреждают, что это лишь временное облегчение для экономики, находящейся в системном кризисе, пишет CNBC (перевод — сайт Charter97.org).

Из-за почти полного закрытия Ормузского пролива мировые цены на энергоресурсы резко выросли. Стоимость российской нефти марки Urals поднялась с $57 до примерно $115 за баррель, что, по оценкам аналитиков, приносит Москве до $9 млрд ежемесячно.

Дополнительный эффект дает и рост экспорта сырья — алюминия, гелия и удобрений, однако ключевым источником остается нефть. Более того, даже страны, ранее сократившие объемы закупок, вновь увеличивают импорт, чему способствуют временные послабления санкций.

Эти доходы позволяют Кремлю отложить непопулярные методы снижения доходов и частично компенсировать растущие военные расходы. Однако фундаментальные проблемы остаются. Дефицит бюджета уже достиг $35 млрд за первые месяцы года, инфляция держится на уровне около 5,9%, а ключевая ставка — на высоких 15%.

Экономика России все сильнее зависит от военных расходов, сталкиваясь с нехваткой рабочей силы, ростом цен и санкционным давлением. Эксперты сравнивают ее состояние с «зоной смерти» — как на экстремальной высоте, где организм начинает разрушаться.

Кроме того, конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание и ресурсы Запада от Украины. По оценкам, США расходуют значительные объемы вооружений на Ближнем Востоке, что может сократить поддержку Киева.

Таким образом, несмотря на краткосрочную выгоду, долгосрочные риски для российской экономики и ее устойчивости остаются крайне высокими.

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