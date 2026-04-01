Вьетнамец рассказал об удивительной черте белорусов 23 1.04.2026, 16:24

22,130

Ле Ван Хуи

Фото: Threads

А вы о ней знали?

Живущий в Минске вьетнамец Ле Ван Хуи, который уже неоднократно писал об особенностях менталитета белорусов, поделился в Threads еще одним наблюдением.

«Здравствуйте! Меня зовут Ле Ван Хуи. Я из Вьетнама и живу в Минске, - написал он. — Заметил что люди в Беларусь говорят «извините» даже если не виноваты. Не понимаю, почему так но чуть-чуть стараюсь так же делать».

Белорусы попытались объяснить гостю причины такого поведения и поблагодарили за внимательность.

«Извините» часто просто как мягкий способ начать разговор, а не признание вины. В Беларуси вообще любят вежливость на автомате — сначала «извините», потом уже вопрос», — написал один из комментаторов.

«В Беларуси важно уважать личные границы человека. Мне кажется, вы сталкиваетесь с этим явлением. Если вы не можете соблюдать границы, то должны извиниться. Очень хорошо, что вы это заметили, пусть даже неосознанно», — поддержал его еще один комментатор.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com