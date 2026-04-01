закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 7:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вьетнамец рассказал об удивительной черте белорусов

23
  • 1.04.2026, 16:24
  • 22,130
Вьетнамец рассказал об удивительной черте белорусов
Ле Ван Хуи
Фото: Threads

А вы о ней знали?

Живущий в Минске вьетнамец Ле Ван Хуи, который уже неоднократно писал об особенностях менталитета белорусов, поделился в Threads еще одним наблюдением.

«Здравствуйте! Меня зовут Ле Ван Хуи. Я из Вьетнама и живу в Минске, - написал он. — Заметил что люди в Беларусь говорят «извините» даже если не виноваты. Не понимаю, почему так но чуть-чуть стараюсь так же делать».

Белорусы попытались объяснить гостю причины такого поведения и поблагодарили за внимательность.

«Извините» часто просто как мягкий способ начать разговор, а не признание вины. В Беларуси вообще любят вежливость на автомате — сначала «извините», потом уже вопрос», — написал один из комментаторов.

«В Беларуси важно уважать личные границы человека. Мне кажется, вы сталкиваетесь с этим явлением. Если вы не можете соблюдать границы, то должны извиниться. Очень хорошо, что вы это заметили, пусть даже неосознанно», — поддержал его еще один комментатор.

Написать комментарий 23

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров