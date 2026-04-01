Вьетнамец рассказал об удивительной черте белорусов

Вьетнамец рассказал об удивительной черте белорусов23
- 1.04.2026, 16:24
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А вы о ней знали?
Живущий в Минске вьетнамец Ле Ван Хуи, который уже неоднократно писал об особенностях менталитета белорусов, поделился в Threads еще одним наблюдением.
«Здравствуйте! Меня зовут Ле Ван Хуи. Я из Вьетнама и живу в Минске, - написал он. — Заметил что люди в Беларусь говорят «извините» даже если не виноваты. Не понимаю, почему так но чуть-чуть стараюсь так же делать».
Белорусы попытались объяснить гостю причины такого поведения и поблагодарили за внимательность.
«Извините» часто просто как мягкий способ начать разговор, а не признание вины. В Беларуси вообще любят вежливость на автомате — сначала «извините», потом уже вопрос», — написал один из комментаторов.
«В Беларуси важно уважать личные границы человека. Мне кажется, вы сталкиваетесь с этим явлением. Если вы не можете соблюдать границы, то должны извиниться. Очень хорошо, что вы это заметили, пусть даже неосознанно», — поддержал его еще один комментатор.