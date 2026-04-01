В Сети посмеялись над новыми заявлениями Минобороны РФ 8 1.04.2026, 22:17

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Валерий Герасимов

Герасимов снова наврал.

Российское Минобороны вновь заявило о полном контроле над Луганская область, хотя открытые карты показывают, что Украина по-прежнему удерживает участок площадью около 80 км² в районе Сватовского района.

Сообщение вызвало волну насмешек в Сети: это уже третий раз с начала войны, когда Москва объявляет о «полном освобождении» территории так называемой «ЛНР», заметил «Диалог». Особенно показательно, что, по словам самого Владимир Путин, на оставшиеся 0,13% региона российской армии потребовалось более полугода.

В соцсетях активно обсуждают коллаж, на котором показаны аналогичные заявления российских СМИ за 2022 год, подчеркивая расхождение громких отчетов Москвы с реальной ситуацией на фронте.

1 апреля Минобороны РФ сообщило, что группировка «Запад» якобы завершила «освобождение» «ЛНР». Однако ни американский Институт изучения войны, ни украинский проект DeepState пока не подтверждают полный контроль России над всей областью. По имеющимся данным, украинские силы продолжают удерживать участок между районами Надии и Новоегоровки.

Напомним, что ещё в октябре 2025 года Путин заявлял, что под контролем Украины остаётся лишь 0,13% Луганской области — около 34,7 км². Получается, на захват этой территории, вдвое меньшей по площади, чем подмосковная Балашиха, российской армии понадобилось более шести месяцев. Именно этот контраст стал поводом для насмешек: Россия уже не первый раз объявляет о «полном взятии» «ЛНР».

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