«А я Киму в-о-о-о-т такой автомат подарил!» 2 1.04.2026, 16:31

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Что напоминает протокольное фото встречи Лукашенко с делегацией из России.

На днях правитель Беларуси принимал у себя очередную делегацию из России — губернатора Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова и российского посла Бориса Грызлова пишет «Салідарнасць».

«А я Киму в-о-о-о-т такой автомат подарил!»

Одно из протокольных фото до боли напоминает известную работу русского художника Василия Перова «Охотники на привале»: и позы персонажей, и их характеры.

Ведь популистам, как и некоторым охотникам, также присуща страсть к фантазированию и гиперболизации своих достижений.

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