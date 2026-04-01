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«А я Киму в-о-о-о-т такой автомат подарил!»

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  • 1.04.2026, 16:31
  • 6,640
«А я Киму в-о-о-о-т такой автомат подарил!»

Что напоминает протокольное фото встречи Лукашенко с делегацией из России.

На днях правитель Беларуси принимал у себя очередную делегацию из России — губернатора Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова и российского посла Бориса Грызлова пишет «Салідарнасць».

«А я Киму в-о-о-о-т такой автомат подарил!»

Одно из протокольных фото до боли напоминает известную работу русского художника Василия Перова «Охотники на привале»: и позы персонажей, и их характеры.

Ведь популистам, как и некоторым охотникам, также присуща страсть к фантазированию и гиперболизации своих достижений.

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